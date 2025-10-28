A Napoli l’International Coffee Forum: alla Federico II degustazioni e tavole rotonde

Sono circa 100 milioni le tazzine di caffè bevute ogni giorno in Italia, più di 1150 al secondo. E’ quanto emerge con l’International Coffee Forum, appuntamento in programma a Napoli il 12 e 13 novembre presso il Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. L’evento – informa una nota – “vuole promuovere il caffè come patrimonio culturale italiano e mondiale, valorizzando le eccellenze italiane ed essere una piattaforma di dialogo e confronto tra protagonisti della filiera: produttori, torrefattori, baristi, ricercatori, artisti e appassionati”. L’inconto prevede più di 30 format tra panel, workshop, demo live, degustazioni e tavole rotonde. Il Forum -. sottolineano gli organizzatori- affronterà temi di attualità, analizzati dai più svariati punti di vista: innovazione agricola e sostenibilità ambientale, intelligenza artificiale e tecnologie di produzione, marketing esperienziale e nuove frontiere del consumo, ritmo dei mercati globali, economia circolare, benessere e salute, fino al valore culturale e sociale di una tazzina. Nella due giorni napoletana il pubblico potrà godere di 8 appuntamenti esperienziali: workshop interattivi, show cooking, masterclass e pastry show con i talenti italiani del settore. Presente una Coffee Academy temporanea dove baristi e coffee lover potranno apprendere da maestri “pluripremiati” le tecniche più avanzate di banco, dall’espresso perfetto alla latte art, ai cocktail d’autore, alla preparazione di un tiramisù “riveduto e corretto” in chiave moderna. Non mancheranno i racconti diretti dei protagonisti della filiera del caffè, produttori, importatori e torrefattori, in arrivo da tutta Italia, con i quali sarà possibile dialogare direttamente, ponendo domande e scoprendo tutto quello che si nasconde dietro una semplice tazzina. Sarà allestita una “experience coffee area” per provare la differenza tra “aromi esclusivi e blend speciali” e un “area tecnica” presenterà le più innovative macchine da caffè a leva del momento, con “prove tecniche specifiche” seguite da addetti e specialisti del settore.