A Napoli manifesti funebri e statuine per Elisabetta II

Dopo quelle della regina Elisabetta II arrivano le statuine di re Carlo III d’Inghilterra. sono in arrivo a San Gregorio Armeno, la celebre strada napoletana dei presepi artigianali, ecco le statuine di re Carlo III d’Inghilterra. Intanto, nelle botteghe dei maestri Michele Buonincontro e Marco Ferrigni a San Gregorio Armeno già da due giorni si vende Elisabetta II in miniatura della sovrana britannica e da due giorni sono regolarmente esposte al pubblico. “Abbiamo programmato di incrementare la produzione. Abbiamo anche intenzione di realizzarne di più piccole rispetto alla misura standard di 16 centimetri, diciamo una altezza di 10 cm”, sottolinea all’Adnkronos il maestro Marco Ferrigno. I prezzi saliranno? “Per adesso non credo. Se aumenteranno – spiega Ferrigno – è in ragione del caro energia e dei materiali d’uso, non certo per la scomparsa della regina, una donna che ha rappresentato la storia mondiale e che per tutti noi qui era ormai una di famiglia. La sensazione è come di una zia che se ne va… faccio anche un po’ fatica a parlarne”. «Già da qualche tempo – ha invece spiegato Buonincontro a Repubblica – avevo in mente di realizzare una statuina che raffigurasse la regina Elisabetta. Dopo la tragica notizia che oggi ha sconvolto il mondo intero abbiamo deciso di accelerare la produzione e già da domani la statuina sarà a disposizione dei napoletani e di quanti vorranno rendere omaggio a questo importantissimo personaggio storico».