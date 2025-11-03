A Napoli nasce la “Bottega artigiana”: via al corso per formare i nuovi maestri del costume d’epoca

Domani, martedì 4 novembre, alle ore 11, l’Istituto Salesiano Don Bosco di Napoli ospita la presentazione del corso “Bottega artigiana: sartoria e taglio costume”, un “progetto professionalizzante” dedicato alla formazione di artigiani del costume per cinema, teatro e spettacolo. L’iniziativa è promossa da Cinecittà e finanziata dal Ministero della Cultura con fondi del Pnrr, in collaborazione con la Fondazione San Gennaro e la Fondazione Cnos Fap Napoli: un’alleanza tra istituzioni e territorio che punta a riscoprire e trasmettere l’antica maestria sartoriale napoletana, declinandola nelle esigenze della produzione artistica contemporanea.

Alla presentazione interverranno Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, Don Antonio Loffredo, Pasquale Calemme, presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro, e Don Fabio Bellino, direttore dell’Istituto Don Bosco di Napoli dei Salesiani.

Il corso, gratuito e articolato in lezioni teoriche e laboratori pratici, concentrerà il suo focus sul periodo storico tra il XVI e gli inizi del XVIII secolo, epoca che per Napoli rappresenta un vero e proprio Siglo de Oro, un’età d’oro di creatività e splendore artistico. Un’occasione preziosa per giovani e appassionati di costume che vogliono imparare un mestiere d’arte — e allo stesso tempo contribuire a mantenere viva una tradizione che ha reso grande la cultura visiva italiana.