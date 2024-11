A Napoli siglati nuovi accordi collaborazione Italia-Cina

La collaborazione tra Italia e Cina nell’ambito della scienza e dell’innovazione si rafforza grazie agli accordi di cooperazione siglati oggi a Napoli in occasione della XIII settimana Italia Cina sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione che ha preso il via oggi a Città della Scienza. Gli accordi daranno avviare a progetti congiunti tra università, enti di ricerca e imprese dei due Paesi. Alla giornata inaugurale hanno partecipato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, Yin Hejun. L’evento si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina che per l’Italia è coordinato da Fondazione Idis-Città della Scienza, in collaborazione con il Cnr, mentre per la Cina gli enti coordinatori sono il Commissione municipale per la scienza e la tecnologia di Pechino e Commissione amministrativa del Parco scientifico di Zhongguancun. La XIII settimana Italia Cina vede anche la collaborazione, per parte italiana, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e, per parte cinese, dell’International Technology Transfer Network. L’appuntamento costituisce l’occasione per esperti e innovatori dei due Paesi per incontrarsi, condividere idee e creare nuove sinergie. In particolare, quest’anno la manifestazione pone al centro questioni legate ad ambiente, energia, patrimonio culturale, ricerca polare, sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo tecnologico, tematiche indicate nel piano d’azione 2024-2027 con cui si rafforza il partenariato strategico globale Cina -Italia. Gli accordi siglati oggi a Napoli riguardano gli ambiti della ricerca e della cooperazione agricola; ricerca collaborativa sugli effetti dei rischi geografici delle faglie attive strike-slip e sulla loro identificazione, monitoraggio e allerta precoce; memorandum d’intesa per la collaborazione scientifica e culturale; memorandum d’intesa sulla ricerca congiunta, la cooperazione interuniversitaria, le attività di innovazione, le start-up e le imprese innovative, programmi di doppia laurea e dottorato congiunti; estensione del nuovo laboratorio congiunto sui veicoli e accordo di cooperazione strategica; promozione della cooperazione sino-italiana nell’ecosistema dell’innovazione sanitaria; memorandum d’intesa nel campo della fisica degli acceleratori, delle particelle sperimentali e teoriche, della fisica astroparticellare, delle onde gravitazionali e delle tecnologie correlate. «Città della Scienza si coordina con orgoglio in questa XIII Settimana Italia Cina – ha affermato il suo presidente Riccardo Villari – le sfide globali richiedono una risposta su scala sovranazionale e Italia e Cina sono pronte ad esplorare nuove opportunità di cooperazione in importanti settori strategici,promuovendo la sostenibilità in tutte le sue dimensioni».