A Napoli tornano le Uova della ricerca Airc con tante sorprese preziose firmate Casa Ascione

Si rinnova anche quest’anno a Napoli l’appuntamento con le Uova della Ricerca, iniziativa nata nel 2009 e promossa da Fondazione AIRC Comitato Campania per sostenere la migliore ricerca oncologica. In occasione delle festività pasquali saranno distribuite uova di cioccolato realizzate dalla ditta Mario Gallucci 1980 e impreziosite dalle tante sorprese firmate dalla Gioielleria Casa Ascione. Un dono speciale per garantire nuove risorse a ricercatrici e ricercatori che ogni giorno, grazie alla generosità dei tanti donatori AIRC, lavorano a progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Ogni Uovo di Airc unisce gusto e impegno: realizzato con cioccolato di qualità, contiene al suo interno un esclusivo gioiello o accessorio artigianale donato dalla Gioielleria Casa Ascione. Le Uova della Ricerca non sono solo un simbolo pasquale, ma un gesto concreto a supporto dei 5.000 scienziati AIRC. Da giovedì 19 marzo – fino a esaurimento scorte – sarà possibile scegliere una delle colorate Uova della Ricerca, a fronte di un contributo di 22 euro, presso la sede del Comitato Campania (Via dei Mille – 40), presso la Gioielleria Casa Ascione (Piazzetta Matilde Serao, 19 – Angiporto Galleria, di fronte al Teatro San Carlo) e in numerose attività commerciali della città che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Tra i punti di distribuzione già confermati, vi sono: Agenzia di Viaggi Poerio 14 (Piazza San Pasquale,11), Clinica Ruesch (viale Maria Cristina di Savoia, 39), Cook Me (via Carlo Poerio, 53), Farmacia Maurelli (via Cavallerizza a Chiaia, 41), Gennaro Regina Gallery-Voyage Pittoresque (via Vittoria Colonna,15) IDEM (via Carlo Poerio, 92), Le Zirre (via San Pasquale 27), Ottica D’Abundo (piazza Amedeo, 22), Ricciardi (piazza Amedeo, 23), Sistema Concept (piazza San Pasquale, 25 Studio Rog (via Carducci, 38) e Sisimbro Luxury (via Vittoria Colonna,39).

“Un grande ringraziamento va a Giancarlo, Mauro e Giuseppe Ascione che, da oltre quindici anni, sono al nostro fianco con grande generosità – sottolinea Roberta Buccino Grimaldi, Presidente Comitato Campania Fondazione Airc – Quello delle Uova della Ricerca è diventato un appuntamento atteso da moltissimi napoletani, un’occasione ulteriore per sostenere la missione di AIRC e per testimoniare la vicinanza ai nostri ricercatori. Anche grazie a eventi come questo, nel 2026 abbiamo potuto destinare ai migliori scienziati della Campania quasi 7 milioni di euro per il finanziamento di 58 progetti e 4 borse di studio. Un risultato eccezionale che conferma la qualità della ricerca portata avanti nelle Istituzioni della nostra regione. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza la fiducia e il supporto dei nostri volontari e dei nostri donatori: per questo desidero rinnovare il mio ringraziamento a tutta la grande comunità che con fiducia dedica tempo e risorse a Fondazione AIRC e ai suoi scienziati”.

Per informazioni sulla distribuzione contattare Fondazione AIRC Comitato Campania scrivendo a com.campania@airc.it o chiamando il numero 081403231.