A Napoli tram storici in vendita, l’assessore smentisce: Restauriamo quelli funzionanti per i turisti

L’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Marco Gaudini ha risposto con un video alle polemiche sorte in città a seguito della manifestazione di interesse dell’Anm (Azienda napoletana mobilità) per la vendita di 4 tram Ct139k risalenti agli anni ’30. Gaudini si è recato al deposito-officina dei tram di San Giovanni a Teduccio per mostrare le reali condizioni dei mezzi in dismissione con manifestazione di interesse: “Ne è rimasta solo la carcassa – ha spiegato – all’interno non c’è più nulla, alcuni pezzi sono stati utilizzati come pezzi di ricambio per rifunzionalizzare gli altri tram. Questi Ctk non possono più circolare”. Gaudini ha anche sottolineato che “Anm dispone di 25 tram modello Ctk, di questi 15 sono stati recuperati e restaurati nelle loro parti dalle maestranze dell’Anm e sono marcianti. Si sta lavorando per azioni culturali, per rendere attrattivo questo servizio di trasporto anche in vista del ritorno dei turisti in città”.