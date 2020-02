A Napoli un Master in studi diplomatici e politici

Master in studi diplomatici e politici biennio 2019-2020: Il Corso si propone di preparare le giovani leve alla carriera diplomatica, alle carriere presso le organizzazioni internazionali ed alla carriera politica nazionale ed europea.Il programma del corso prevede lo svolgimento di 600 ore tra didattica frontale, laboratori di scrittura e simulazioni dei test. La Didattica comprende : Storia delle relazioni internazionali; Diritto internazionale pubblico e diritto dell’Unione Europea; Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale; Lingua inglese; II lingua a scelta tra: Lingua francese, Lingua spagnola, Lingua tedesca (da attivare al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti); Seminari e/o convegni sull’attualità internazionale; Preparazione ai quiz logico-numerici. E’ prevista la preparazione ai quiz logico-numerici a risposta multipla.

Come Ammissione, il Corso è aperto ai laureati e laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2020, in una delle lauree magistrali, o vecchio ordinamento, previste dalla tabella ministeriale pubblicata dal MAECI. Al Corso saranno ammessi non più di 25 candidati che avranno superato la valutazione dei titoli presentati, la quale privilegerà comprovate competenze nelle materie oggetto del Corso, tenuto conto – inter alia – dei voti di esame, percorsi post-laurea, esperienze di lavoro e studio, padronanza delle lingue. Il Corso è già partito dal mese di Ottobre 2019 e durerà almeno fino al mese di Aprile 2020, almeno. Prevede 600 ore tra didattica, laboratori di scrittura e simulazioni. La frequenza è di almeno tre giorni alla settimana. Al termine del Corso sarà rilasciato dalla SIOI Campania il Diploma di partecipazione ai soli partecipanti che avranno frequentato l’80% delle lezioni e svolto le prove scritte.

La Sede di svolgimento è la sede della SIOI – Campania, Castel Capuano, Piazza Enrico De Nicola, accesso da via C. Muzii – NAPOLI. email info@sioi-campania.org. La domanda d’iscrizione, corredata dai documenti richiesti, deve essere presentata completando il modulo disponibile sul sito, via email all’indirizzo di posta elettronica info@sioi-campania.org – download modulo. Nel modulo disponibile on-line alla voce “Altre lingue conosciute” dovrà essere indicata esclusivamente la seconda lingua (a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) di cui si intende seguire il corso. Laddove non si fosse in possesso di un certificato che attesti la conoscenza di un livello almeno B2 delle due lingue , sarà necessario sostenere un colloquio di lingua all’inizio del mese di luglio 2019 oppure impegnarsi a frequentare un corso esterno prima dell’inizio del Master , che porti il candidato al livello di lingua richiesto , del quale fornire evidenza.

Unitamente alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati curriculum vitae, copia fotostatica del documento di identità, 1 foto formato tessera, il certificato di laurea (anche in fotocopia) con esami sostenuti, e per i laureandi copia del certificato storico degli esami sostenuti rilasciato dalla propria università.