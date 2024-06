A Nemi nasce il nuovo Centro Canoa Comunale

Un’oasi nel verde, il sindaco: percorso lungo e impegnativo

Roma, 28 giu. (askanews) – Il Comune di Nemi ha inaugurato il nuovo Centro Canoa Comunale, un’oasi nel verde tra storia e natura, un posto panoramico, uno spazio riqualificato con grande attenzione all’ambiente e alla natura circostante. Uno spazio che sarà a disposizione di tutta la collettività, con un occhio di riguardo per sportivi, diversamente abili e anziani.Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci ha dichiarato: “È stato un percorso lungo e impegnativo, ma finalmente il Centro Canoa Comunale apre le sue porte. Un obiettivo importante è stato raggiunto, e siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità un luogo di incontro e svago che rispetta e valorizza l’ambiente naturale in cui viviamo. La presenza del nuovo Centro Canoa Comunale di Nemi sarà uno stimolo per tutelare maggiormente la salute delle acque del lago e tutto l’eco sistema circostante”.