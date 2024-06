NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sulla Quinta Avenue, a New York, sotto la Trump Tower, si affrontano a distanza i sostenitori dell’ex presidente all’indomani della dichiarazione di colpevolezza nel processo “Hush Money” sul pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Una sentenza che infiamma ancora di più la campagna elettorale per le presidenziali.

sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)