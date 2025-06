A Nicola Scamardella, titolare del “White Chill Out” a Pozzuoli, il Leone d’Oro di Venezia

Si è svolta oggi venerdì 27 giugno, nel Palazzo della Regione del Veneto, la cerimonia di premiazione del Gran Premio Internazionale di Venezia. Al napoletano Nicola Scamardella, titolare del ristorante White Chill Out Lungomare di Pozzuoli, è stato conferito il Leone d’Oro al Merito “per l’eccellenza imprenditoriale nel campo della ristorazione e per il contributo dato alla rinascita identitaria e culturale del territorio flegreo”.

Il Gran Premio Internazionale di Venezia è tra i riconoscimenti più longevi e prestigiosi del panorama italiano. Ogni anno premia figure di spicco che, nei settori dell’arte, della cultura, dello spettacolo, della scienza, dello sport e dell’imprenditoria, si sono distinte per meriti, capacitò d’innovazione e impatto sociale.

Con Nicola Scamardella si premia una storia imprenditoriale autentica, che affonda le sue radici in un passato fatto di passione, dedizione e rispetto per la propria terra.

Scamardella, con il suo locale affacciato sul lungomare di Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei, rappresenta la terza generazione di una dinastia di ristoratori, inaugurata dal nonno Nicola e proseguita da papà Salvatore, profondamente legata al mare, alla cucina di tradizione e ai prodotti della terra vulcanica flegrea.

White Chill Out Lungomare non è solo un ristorante, ma una finestra sulla cultura enogastronomica dei Campi Flegrei. Situato in via Giacomo Matteotti, in uno degli scorci più affascinanti del litorale puteolano, è divenuto negli anni un punto di riferimento per una ristorazione di qualità, rispettosa della stagionalità, delle materie prime locali e della tradizione marinara. Dalla selezione dei vini alle preparazioni ispirate alla cucina di mare, ogni dettaglio è curato con l’obiettivo di raccontare la storia e l’anima di un luogo unico.

Alla cerimonia odierna, svoltasi con la partecipazione di autorità istituzionali ed esponenti del mondo culturale, Nicola Scamardella ha ricevuto il Leone d’Oro al Merito tra gli applausi della platea. A condividere con lui questo momento indimenticabile è stata sua moglie, presenza fondamentale in ogni tappa del suo percorso, a cui Scamardella ha rivolto un ringraziamento speciale nel suo intervento. Accanto a loro anche Tiziana Portanova, fondatrice dell’agenzia di marketing territoriale TiPi Social, da anni al fianco dell’imprenditore nella promozione strategica del brand “White Chill Out” e nella valorizzazione del territorio flegreo attraverso azioni di comunicazione, storytelling e progettazione integrata. “Essere oggi qui a Venezia e ricevere il Leone d’Oro al Merito – ha detto Scamardella – è un’emozione indescrivibile. Ringrazio l’organizzazione per aver premiato non solo il mio lavoro, ma anche una visione imprenditoriale che parte da lontano e guarda avanti. Questo riconoscimento è frutto di un percorso collettivo, che condivido con la mia famiglia, la mia squadra, i miei clienti e con tutti coloro che ogni giorno mi sostengono. Un ringraziamento particolare va a mia moglie, che ha saputo accompagnarmi con pazienza, forza e dedizione anche nei momenti più difficili: questo premio è anche suo. E grazie a Tiziana Portanova, che con il suo lavoro instancabile ha dato voce e forma alla nostra identità, aiutandomi a raccontare al mondo chi siamo davvero. Dedico questo riconoscimento alla mia terra, i Campi Flegrei, che sono più di un luogo: sono una condizione dell’anima. Una terra che respira, che vive, che si muove sotto i nostri piedi col bradisismo, ma che non ha mai smesso di regalare bellezza, risorse e forza. È un vulcano che ci mette alla prova, ma ci forgia. Ogni piatto che esce dalla mia cucina è un tributo a questa meraviglia inquieta che chiamiamo casa”.