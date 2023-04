A Nola per la Festa dei sogni in arrivo anche Clementino, Fabrizio Corona ed Emanuela Tittocchia 

Si rinnova l’appuntamento con La Festa dei Sogni a Nola. La Hollywood Animazione, agenzia di animazione ed eventi nata dall’idea di Gennaro Spizuoco, propone per il prossimo 25 Aprile , in occasione del suo 16 esimo anniversario, propone per il 25 Aprile “un’intera giornata che racchiude arte, cultura, moda, sport e spettacolo. Sarà un evento davvero imperdibile ed unico – si legge in una nota – organizzato in collaborazione con la M4 Associati. La Festa Dei Sogni incentiva a credere sempre nei propri sogni attraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli di vari professionisti dello spettacolo che si alterneranno da mattina a sera sul palco. Già confermata la presenza di una star d’eccezione come Clementino, amato volto musicale e televisivo, in giuria a The Voice Senior e The Voice Kids, e con lui tantissimi altri personaggi famosi, artisti, vip ed importanti nomi dello spettacolo, sia campani che nazionali. La mattinata sarà dedicata ai bambini con gonfiabili, attività sportive e ludiche, animazione, spettacoli, con la possibilità di estendere l’invito ad asili privati e pubblici del territorio, scuole calcio e palestre. Nel pomeriggio esibizioni di scuole di ballo, accademie di canto, sfilate di moda, cabarettisti e musicisti; in serata ospiti campani o nazionali di richiamo si esibiranno dopo aver raccontato la loro storia”.

L’evento si terrà in piazza Duomo, la principale della città di Nola, dove, durante la Festa dei Gigli, si riuniscono tutti gli Obelischi per la benedizione del Vescovo.

Tra i tanti ospiti sono già confermati Fabrizio Corona, Giovanna Sannino dalla serie cult Mare Fuori, Alessia Macari dal Grande Fratello Vip, tanti volti di Made in Sud, il misterioso cantante Michael Gambino, Rossella Erra, volto dei più noti programmi Rai, l’attrice, conduttrice e opinionista Mediaset Emanuela Tittocchia, Francesca Giuliano da Avanti un altro, il musicista e volto di Un posto al Sole Nelson, Marco Senise ex volto di Forum e concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei famosi, il Giovannino di Tu si que vales, Gabriele Esposito , Anna Capasso, Mr. Hyde, Gaetano De Martino, Ludo Brusco , Salvatore Misticone, e tanti altri ancora.

“L’evento – si conclude la nota – è stato reso possibile dai generosi e attivissimi partner: Ztech, PicanoRent, F. lli del Piano, Zanussi Ag. Cavaliere – Napoli, Delice, Giò Ice, Mondadori Nola, Conad – Nola superstore, M.J.Car, BCD Immofin srl, Core Restaurant, Verdino Mondo Casa, Mancars, Ninnoli & Nannoli, Youdrive – automobili Nola , Hotel dei Platani, Made Model, Fiori di Gianca , Alberta Greco wedding , Liberata ballon art”.