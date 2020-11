A novembre la rete del Gruppo Renault Italia rimane aperta

La Rete dei concessionari Renault Italia, nel difficile contesto attuale che l’Italia si trova nuovamente ad affrontare, per continuare a mantenere viva la relazione del Costruttore con i suoi clienti, resta aperta ed operativa per tutti i servizi offerti al cliente, sia per l’attività di vendita che di post-vendita, sempre garantendo il rispetto rigoroso del protocollo di sicurezza messo in atto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Parallelamente, e in ottemperanza alle misure del nuovo DPCM del 3 Novembre, il Gruppo Renault, per soddisfare appieno ogni singola esigenza dei clienti in questa fase di restrizioni diversificate da una regione all’altra, continua ad offrire modalità di interazione con la Rete di vendita ed acquisto da remoto.

(ITALPRESS).