In rialzo le vendite al dettaglio a ottobre. L’Istat stima un aumento rispetto a settembre dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. Nel trimestre agosto-ottobre 2020 le vendite al dettaglio registrano un aumento del 7,6% in valore e del 9% in volume. Ad aumentare sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari. Su base annua, a ottobre l’indice è in rialzo del 2,9% in valore e del 2,5% in volume.

sat/mrv/red