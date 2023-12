A ottobre produzione industriale in frenata

ROMA (ITALPRESS) – Produzione industriale in frenata in Italia. A ottobre l’indice diminuisce dello 0,2% rispetto a settembre e dell’1,1% su base annua. Segno meno anche nella media del trimestre agosto-ottobre. Lo rileva l’Istat. L’indice mensile cresce su base congiunturale per l’energia e i beni di consumo; diminuiscono invece i beni intermedi e strumentali. I settori che registrano gli incrementi tendenziali più ampi sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, la fabbricazione di mezzi di trasporto e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica. Flessioni maggiori nell’industria del legno, della carta e della stampa. In merito alle vendite al dettaglio, a ottobre l’Istituto di statistica registra un aumento in valore e in volume, determinato sia dall’andamento dei beni alimentari sia da quello dei beni non alimentari. Per quanto riguarda i volumi si tratta del primo mese di crescita dallo scorso maggio.

sat/mrv