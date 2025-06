A Padova al via il Pride Village 2025: la madrina è Francesca Pascale

Roma, 5 giu. (askanews) – Torna alla Fiera di Padova, da venerdì 6 giugno a sabato 6 settembre il Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia. La diciottesima edizione del Village si apre venerdì 6 e sabato 7 giugno con un weekend di festeggiamenti per la compiuta maggiore età, con una madrina d’eccezione: Francesca Pascale, da sempre impegnata nella promozione dei diritti civili e la difesa della comunità LGBTQIA+.

La serata inaugurale proporrà il live di Settembre, giovane cantautore napoletano vincitore di Sanremo Giovani 2025, noto per la sua capacità di fondere sonorità pop ed elettroniche con influenze partenopee, raccontando con delicatezza la vulnerabilità della sua generazione. Al termine si balla con il set di Albert Marzinotto, dj e producer.

La musica sarà nuovamente protagonista sabato 7 giugno, con le esibizioni di Marco Carta, artista di lunga carriera e vincitore di numerosi premi, noto per la sua voce emozionante e il suo stile pop raffinato, e Thomas, giovane talento emergente capace di unire canto e danza; Niveo, cantautore introspettivo dalla sensibilità rara; e Viola Valentino, artista che con brani come Comprami e Romantici ha segnato un’epoca e fatto innamorare intere generazioni. Inoltre, arriverà per la prima volta al Pride Village il famoso festival spagnolo Matinée Pervert.

Il villaggio, dal mercoledì al sabato, offrirà come sempre un ricco calendario per vivere l’estate tra musica, teatro, cultura e sport, con oltre trenta serate tra spettacoli, incontri e party esclusivi animati dai migliori Dj della scena nazionale e internazionale.

Proprio grazie alla sua innata inclusione, il Village è cresciuto molto, come spiega Mario Chiavalin, direttore di Produzione del Pride Village: “Per noi l’inclusione non si limita alla semplice assenza di discriminazioni: è un impegno concreto a fare del Pride Village un luogo accogliente in ogni sua dimensione. Un luogo dove si incontrano e si intrecciano musica, dibattiti, divertimento, sport e momenti di riflessione, pensato per abbracciare tutte le sfumature e le diversità della comunità. Vogliamo che chiunque varchi i cancelli del Village possa sentirsi davvero a casa, accolto e libero di esprimersi nella propria interezza, senza compromessi né filtri. Questo è il nostro modo di costruire una comunità viva e aperta, dove ogni persona è protagonista e nessuno è lasciato indietro”.

A rafforzare questa visione, Diego Longobardi, Direttore Artistico del Pride Village: “Il Pride Village non è solo un festival: è uno spazio vivo e pulsante in cui ogni linguaggio – che sia artistico, sportivo, culturale o performativo – diventa occasione di incontro, affermazione e libertà. La nostra missione, come direzione artistica, è costruire un programma che non intrattenga soltanto, ma che apra dialoghi, crei connessioni e dia voce alle molteplici identità che compongono la nostra comunità. Perché l’orgoglio non è un giorno né una stagione: è una cultura che merita scena, suono e visibilità, ogni giorno”.

Nel corso dell’estate sui palchi si alterneranno ospiti di grande spessore artistico e varietà musicale, tra cui Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e BigMama, rapper e attivista queer dal forte impatto. Sul palco si esibiranno anche icone come Cristina D’Avena, amatissima per le sue sigle per bambini, e Jo Squillo, figura storica della musica pop italiana. A loro si affiancheranno personalità provenienti dal mondo dello spettacolo quali Paola Barale, Daniele Gattano, Vincenzo De Lucia, Daniel Greco, Karma B e Lucia Ocone. Il risultato è un programma ricco e variegato, capace di soddisfare gusti diversi e valorizzare l’inclusività che caratterizza il festival, offrendo un’esperienza completa per un pubblico ampio e trasversale.

L’edizione 2025 del Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner del Village sono: Martini, Heineken, Redbull, KIWI Vapor, Doreca. Allestimenti: Cobra Service e Italia Service. Media partner: Radio Company, Rivista Vero, Village News.