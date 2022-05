A Paestum dal 26 maggio il primo Salone della Dieta mediterranea

“E’ stato presentato oggi, all’infopoint Cilento mania di Paestum, l’evento “Dmed – Salone della dieta mediterranea” in programma dal 26 al 29 maggio presso il polo fieristico dell’ex Tabacchificio, in localita’ Cafasso di Capaccio Paestum”. L’annuncio in una nota: “Alla conferenza stampa di lancio sono intervenuti: Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum; Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Ciro Romano del Cnr; Valerio Calabrese, direttore Museo vivente della dieta mediterranea; Sara Roversi, presidente del Future food institute e segretario del centro studi dieta mediterranea “Angelo Vassallo”; Emilio Ferrara presidente di Edamus”. In particolare “l’evento vuole diffondere il patrimonio dieta mediterranea come stile di vita e di sviluppo territoriale sano e sostenibile, creando consapevolezza negli operatori del settore, dando risalto ai numerosi attori del mondo scientifico, istituzionale e privato che da anni si adoperano per la sua tutela e valorizzazione abbracciando ogni aspetto, dalla dimensione culturale alla valorizzazione delle filiere che attraverso le pratiche agricole virtuose e la tutela delle biodiversita’ autoctone rappresentano in modo concreto alcuni dei pilastri fondamentali dello stile di vita dieta mediterranea”.