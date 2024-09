A Paestum torna il festival internazionale delle mongolfiere. La XIV edizione da oggi al 6 ottobre

Torna a Paestum, in provincia di Salerno, da oggi al 6 Ottobre il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, organizzato a cura di “Vivere Paestum”. L’occasione è unica per visitare il villaggio che ospiterà tante attività, prima fra tutte il volo, anche vincolato, in mongolfiera per godere di una vista straordinaria dei templi dal cielo di Paestum colorato di tanti balloons. Anche quest’anno il Festival è ospitato dal Parco delle Mongolfiere in via Magna Grecia, adiacente l’area archeologica di Paestum, che prenderà vita con artisti di strada, concerti di musica popolare, sbandieratori, stand di artigianato, cori, giochi per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria, finger food, barbecue. Il biglietto per i voli è acquistabile solo in loco. I posti sono limitati. L’orario dei voli sia liberi sia vincolati può subire variazioni in dipendenza dalle condizioni meteo. Per il volo in mongolfiera è necessario indossare scarpe chiuse (preferibilmente sportive) con tacco basso; si consiglia di indossare un copricapo; sono da evitare zaini e borse a cui vanno preferiti il marsupio ed il contenitore della macchina fotografica. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.paestumballoon.it