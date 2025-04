A Paestum workshop B2B della Camera di commercio: riflettori accesi su Sapri e Bussento

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il Savoy Beach Hotel di Paestum, il workshop B2B organizzato dalla Camera di commercio di Salerno. Un appuntamento di rilievo per l’incontro tra operatori turistici del territorio e buyer internazionali, che ha visto la partecipazione di giornalisti, stakeholder e tour operator provenienti da Italia, Francia e Regno Unito.

“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota -, è emersa con forza la volontà di riscoprire e rilanciare le eccellenze locali, puntando sull’autenticità e sulle potenzialità inesplorate del Cilento più meridionale. In particolare, Sapri e le Terre del Bussento sono state al centro dell’interesse, grazie alla loro combinazione di storia millenaria, paesaggi incontaminati e tradizioni enogastronomiche distintive”. “Valorizzare quest’area – è stato sottolineato nel corso del workshop – significa creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile e rafforzare l’identità culturale della nostra provincia”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sapri –assessorato al Turismo, ha offerto un’importante vetrina per promuovere il territorio. Le immagini proiettate durante le presentazioni, realizzate da Ilaria Schettini, hanno contribuito a raccontare con forza visiva la bellezza e l’autenticità del territorio. A rappresentare Sapri e il Bussento, anche lo chef Pascal Sfara, incaricato di dialogare con gli operatori esteri, presentando loro materiali informativi e promozionali, tra cui il magazine bilingue prodotto dall’associazione promotrice. “Crediamo di aver fatto un buon lavoro – hanno dichiarato i promotori –. Molti buyer si sono interessati ai materiali distribuiti, segno che Sapri e le Terre del Bussento hanno davvero tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto di rilievo nel turismo internazionale”.