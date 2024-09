A Palazzo Degas evento performativo con l’attore Andrea Renzi

Domani alle ore 19.30, nell’ambito di Zweigstelle Capitain VI, la Galerie Gisela Capitain presenta a Napoli, negli spazi di CASA a Palazzo Degas, “Tempo buio, un evento performativo con protagonista l’attore Andrea Renzi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mostra “Il Tempo”, di Barbara Bloom, in corso a CASA, Centro delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo, fino al 15 novembre. La performance si ispira proprio al lavoro dell’artista americana, caratterizzato da tappeti collocati a diverse altezze dal pavimento, che mostrano pattern di punti in rilievo destinati a comporre testi in codice Braille. I tappeti hanno tonalità diverse che ricordano le nuvole e il cielo, e riportano ognuno un testo sulle condizioni climatiche. Nel corso dell’evento, le parole lette e interpretate da Andrea Renzi verranno sottofondo brani di colonne sonore scelti dal musicista Daghi Rondanini. In particolare, ad accompagnare la lettura, una selezione di suoni legati alla natura e alcuni estratti di musiche di Ryuichi Sakamoto e Alva Noto, ripresi dalla colonna sonora del film “The Revenant”. Durante la performance verrà chiesto agli spettatori di indossare delle mascherine sugli occhi per vivere la performance in maniera più immersiva. Punto di partenza del testo interpretato da Andrea Renzi, una serie di estratti e citazioni di autori della letteratura scelti dall’artista Barbara Bloom e legati al tempo, inteso come “tempo meteorologico”: da Joseph Conrad, James Joyce, Gabriel Garcia Marquez, fino a Raymond Chandler ed altri. In particolare, ad aprire la performance, un estratto da “Ascolta la canzone del Vento” dello scrittore giapponese Haruki Murakami, a confermare il rapporto di rispetto quasi “divino” tra la letteratura asiatica e la natura. L’artista Barbara Bloom sarà presente venerdì all’evento in galleria. “Tempo buio” replicarà sabato 26 ottobre alle ore 19.30.