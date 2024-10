A Palazzo Reale un ottobre tra libri, musica, arte e design

Ottobre tra libri e musica ma anche design e visite guidate al Palazzo Reale di Napoli (sede fino al 6 del Campania Libri festival) e Villa Pignatelli che il 6 ottobre, prima domenica del mese ad ingresso gratuito per i musei statali, propone anche due concerti a pagamento: alle ore 11.00, a cura dell’Associazione «Maggio della musica» e alle ore 18.00, prologo della stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti. Ingresso gratuito a Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, grazie ad una partnership con il Ministero della Cultura, per i donatori di Komen Italia che parteciperanno alla 25 edizione di «Race for the cure» in programma a Napoli dal 4 al 6 ottobre. Sempre all’insegna della lettura, la presentazione, martedì 8 ottobre ore 17,30 nella sala conferenze del Palazzo Reale, del quarto dei «Quaderni di Palazzo Reale», serie curata da Mario Epifani e pubblicata da Editori Paparo, dal titolo «Il Palazzo Reale di Napoli nel contesto globale. Le residenze dei viceré e dei governatori nel sistema della monarchia ispanica» a cura di Bianca de Divitiis. In occasione di Edit CULT 2024, dall’11 al 13 ottobre, la storica azienda italiana di arredamento Cassina trasformerà il Teatro di Corte in un suggestivo palcoscenico con l’installazione-omaggio dedicato all’architetto Filippo Alison, designer e professore partenopeo, storico curatore della Collezione Cassina nell’ambito del programma «Editare iMaestri». Visite guidate al Deposito Foriera sono in programma sabato 12 ottobre. Dal 15 al 21 ottobre il Palazzo Reale sarà chiuso al pubblico in occasione della riunione dei ministri della Difesa del G7.