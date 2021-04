A Palazzo Stigliano a Napoli riaprono le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

Riaprono oggi la Napoli, a Palazzo Zevallos Stigliano, le Gallerie d’Italia. Il museo è pronto per accogliere i visitatori che vorranno ammirare le collezioni permanenti e il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, capolavoro della collezione della Banca. La prenotazione durante i giorni feriali è consigliata, mentre è obbligatoria il sabato, la domenica e nei giorni festivi attraverso il sito www.gallerieditalia.com. Le visite si svolgono secondo le misure previste per la gestione dell’emergenza sanitaria, tra cui ingressi scaglionati e contingentati e la misurazione della temperatura con termoscanner.

La collezione permanente comprende 123 opere che illustrano lo sviluppo delle arti figurative a Napoli e nel Meridione italiano dai primi del Seicento agli inizi del Novecento. Spiccano il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, Giuditta decapita Oloferne, attribuita al fiammingo Louis Finson da un perduto originale del Merisi, Sansone e Dalila di Artemisia Gentileschi, tre scene bibliche di Bernardo Cavallino, il San Giorgio di Francesco Guarini, il Ratto di Elena di Luca Giordano, Agar nel deserto di Francesco Solimena e due celebri dipinti di Gaspare Traversi, La lettera segreta e Il concerto.

A fine maggio è inoltre prevista la mostra “Los Angeles (State of Mind)” a cura di Luca Beatrice, il quarto appuntamento della rassegna dedicata alle capitali mondiali dell’arte contemporanea. Dopo New York, Londra e Berlino, nuova protagonista sarà l’eccezionale creatività di Los Angeles e lo stretto rapporto di Napoli con l’arte internazionale.

INFORMAZIONI UTILI

Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano – Via Toledo 185, Napoli

Orari

Da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00

(ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Lunedì chiuso

Prenotazione consigliata nei giorni feriali.

Prenotazione obbligatoria sabato, domenica e festivi effettuata entro il giorno antecedente la visita in museo.

Contatti

Numero verde 800.454229

info@palazzozevallos.com

www.gallerieditalia.com