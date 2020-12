A Palermo 481 mln per nuove linee tram, Orlando “opera storica”

E’ di oltre 480 milioni lo stanziamento del Ministero dei Traporti per il completamento della rete tranviaria della città di Palermo. A presentare il progetto che di fatto cambierà definitivamente il volto della città in tema di trasporto di massa sono stati in videoconferenza la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, l’assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, ed il sindaco Leoluca Orlando, che ha parlato di “un progetto storico per la città di Palermo”. vbo/com