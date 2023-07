A Palermo la seconda edizione di SM Expo, il “Village” di Sicilia Motori

PALERMO (ITALPRESS) – Al via la seconda edizione di SM Expo Palermo, la rassegna open air di Sicilia Motori in programma da oggi fino a domenica 23 luglio a Mondello-Valdesi. Al “village”, allestito sul viale Regina Elena, è possibile ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto e moto, oltre ad affascinanti auto d’epoca.

A inaugurare la manifestazione, con il consueto taglio del nastro, l’assessore alle Attività produttive ed economiche del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, e il direttore di Sicilia Motori Dario Pennica.

“Sicilia Motori Expo è una nuova proposta di rassegna di autoveicoli nuovi, con un concetto moderno di esposizione che va dove è il pubblico e non viceversa e con una formula all’aperto”, ha spiegato Pennica, evidenziando la particolarità di questa manifestazione: “Resterà aperta 24 ore al giorno”, ha precisato.

“E’ un modo attuale – ha aggiunto il direttore di Sicilia Motori – per avvicinare il pubblico e dare l’opportunità di vedere la nuova produzione di mercato in un momento di grandi cambiamenti nel settore della mobilità, soprattutto individuale, con il passaggio di alimentazione, dal termico all’elettrico”.

Alla manifestazione “sono presenti anche auto d’epoca – ha evidenziato – perchè al fianco delle novità del mercato ci piace esporre anche la storia dell’automobile”.

L’expo ha già fatto tappa a Catania e ora raddoppia nel capoluogo siciliano: “Siamo stati già a Catania – ha spiegato Pennica – e ora l’expo ha raddoppiato, ma siamo già pronti per la terza edizione dell’anno prossimo a Palermo e a Catania”.

All’evento è possibile vedere in anteprima nazionale la nuova generazione della Hyundai Kona e le inedite Fiat Topolino e 600e che hanno debuttato in pubblico lo scorso week-end nella tappa di Catania di SM EXPO. In passerella anche le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe, oltre alla prima Abarth elettrica (500e) e l’Alfa Romeo Tonale. E’ possibile anche provare, all’interno di un percorso pre-stabilito, il quadriciclo elettrico Microlino, prodotto a Torino e distribuito dal gruppo Koelliker, mentre Maserati espone la Gran Turismo nella versione “Modena” oltre al Suv Grecale.

Raddoppia la presenza, rispetto a Catania, anche Nissan-Comer Sud che alla Ariya 100% elettrica affianca la Qashqai e-Power. Peugeot Motocycles mostra gli scooter XP400 e Tweet FL.

“La partecipazione a questa manifestazione delle case automobilistiche, anche attraverso i dealer, è un segno di attenzione per la regione”, ha affermato Pennica, sottolineando che la Sicilia “è importante per il mercato degli autoveicoli perchè vale il 9% per le due ruote e circa il 4% per il mercato dell’automobile. Inoltre, per alcuni marchi, la Sicilia ha una penetrazione maggiore rispetto a quella nazionale”.

Per l’assessore comunale Forzinetti, si tratta di un modo per “portare Palermo in alto attraverso le sue manifestazioni e il suo dinamismo”. “Siamo in una location importante – ha aggiunto Forzinetti -, il lungomare di Mondello. Per noi arricchirlo di eventi e manifestazioni di qualità come quella di oggi è motivo di grande orgoglio”.

