A Palermo nasce l’ILW, Palmigiano “Professione legale interconnessa”





PALERMO (ITALPRESS) – Palermo è protagonista di un evento che guarda al futuro della professione legale: l’assemblea costitutiva dell’International Lawyers Worldwide (ILW). Questo incontro, che si è svolto al Palazzo Liberty Unique Hotel, ha dato il via a una rete internazionale pensata per innovare, rafforzare e facilitare la collaborazione tra avvocati di molteplici Paesi. L’iniziativa prende vita dall’esperienza consolidata dello studio legale Palmigiano e Associati, una realtà legale che, da oltre settant’anni, si occupa di diritto civile, commerciale e internazionale, con un dipartimento dedicato alla clientela straniera. pc/mca3