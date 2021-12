“A Palermo tsunami di positivi”

Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – Il serpentone di auto in fila per fare il tampone sfiora il chilometro di lunghezza. Forse anche di più. Macchine ovunque, a perdita d’occhio. Tutti aspettano di fare il tampone antigenico. Gratis. E due su dieci risultano positivi, a volte anche di più. Il commissario straordinario Emergenza Covid per la provincia di Palermo, Renato Costa, gira per i padiglioni della Fiera accompagnato da Marcello Capetta del Front Office. Costa allarga le braccia e dice all’Adnkronos: “Stiamo affrontando un vero e proprio ‘tsunami’ di positivi. Lo stiamo gestendo non senza difficoltà, ma lo stiamo gestendo comunque, con una serie di provvedimenti estemporanei che stiamo prendendo, ad esempio l’aumento delle ore di disponibilità o rinforzare i nostri organici”. “Il problema non è solo dei due positivi su dieci tamponi fatti – spiega Costa -ma i positivi che sono a casa o in ospedale. Abbiamo una crescita numerica importante. Del resto se in Italia siamo arrivati a 130 mila ci sarà un motivo”.