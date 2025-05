A Palma di Montechiaro la Biennale del Gattopardo: capolavori da leggere e da vedere

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale

di Alba La Marra

Il centro di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, è costruito come una novella Gerusalemme, una piccola Terra Santa del nostro profondo Sud: dalla metà del secolo scorso è nota come la città del capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da qualche anno è anche la sede della Biennale del Gattopardo, ovvero dell’incontro tra la storia della cittadina siciliana e l’arte contemporanea.

All’interno del Palazzo Ducale, situato ai piedi della scalinata che conduce alla Chiesa Madre e ben noto agli amanti delle vicende di Don Fabrizio, ho avuto l’occasione di vedere una collettiva ben concepita, ben allestita, ben raccontata. Ho visto un pubblico attento, curioso, eterogeneo; ho visto le autorità cittadine entusiaste e partecipi; ho visto, con enorme piacere, un evento culturale di spessore.

Il 10 maggio ha infatti inaugurato la collettiva Capolavori da leggere e da vedere, a cura di Michele Citro, ideata per la seconda edizione della Biennale del Gattopardo che quest’anno è inserita nel programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Il concept della mostra è letterario: ad ognuno degli artisti partecipanti è stato proposto di ispirarsi ad un capolavoro della letteratura da tradurre in opera. Ed è così che le parole sono diventate marmo, immagini digitali, polvere e piume. Il racconto che ne offre il curatore è di impronta filosofica: cita Kant, Socrate, Platone. Ed infatti l’indagine sull’uomo, sul suo animo e sulla sua mai sopita voglia di conoscenza lega le opere in mostra e le trasforma in una serie di pagine da leggere, da vedere e su cui soffermarsi a riflettere, interrogarsi e, perché no, meravigliarsi.

Ad iniziare dall’opera della giovane e talentuosa Aurora Zampaglione che, mentre introduce il visitatore alla mostra, traduce plasticamente, con grande efficacia, ciò che spesso fatichiamo a percepire, ovvero l’enorme potere delle parole: di quelle dette, di quelle urlate, di quelle scritte, a volte anche e soprattutto di quelle non dette.

Di primo acchito l’opera di Ignazio Fresu può far tornare alla mente altri letti disfatti della fine del secolo scorso ma la poetica, qui, è tutt’altra: una fitta polvere bianca ricopre interamente una camera da letto con tutto ciò che essa contiene, nel definitivo cristallizzarsi di un attimo di vita quotidiana, consumata e vissuta nell’inconsapevolezza, forse, che di esso – e della vita intera – sarebbe restato solo un immoto, candido e inanimato ricordo. L’impatto emotivo è forte e, nella città del Gattopardo, l’immobilità di quell’istante acquista un ulteriore significato: quello di un’epoca storica, ormai lontana dal nostro tempo, finita per sempre.

Splendore e decadente magnificenza del passato rivivono nell’installazione di Fernando Spano, un artista che sottrae dimensione e peso alle proprie opere, che soffia il colore su superfici leggerissime, caratterizzate da una complessità visiva che ricorda altri maestri del contemporaneo: prive di claustrofobiche cornici, le opere, come delle quinte teatrali, occupano liberamente lo spazio che le circonda e vanno incontro allo spettatore che si ritrova, così, avvolto da un forte senso di armonia e caducità, in bilico tra vita e morte, passato ed eternità.

Materia preziosa ancor prima che pregiata, la sua: il marmo delle opere di Filippo Tincolini reca in sé la memoria del passato, quello scorrere del tempo che, sedimentandosi, l’ha creato. E un’altra memoria, quella dell’arte antica, della bellezza della classicità, dà forma alle sue sculture che, però, sono ridotte a frammenti archeologici che ostentano iconici, ingombranti marchi arcinoti divenuti i nova idola, simboli di una distopica e dissennata devozione dei nostri giorni. Dissacrazione del passato? No, assolutamente: acuta rielaborazione di un artista che vive immerso nel suo tempo.

Inquieta e rapisce sguardo e anima l’installazione digitale di MiTch Laurenzana, la cui forza è sottolineata dalle immersioni sonore di Ema Grazioli: volti in-umani avvolti in una fredda luce bluastra che scorrono su schermi ultrapiatti e fissano lo spettatore, forse impreparato a un incontro così totalizzante. Paradossalmente la tecnologia restituisce ciò che nemmeno l’essere umano è capace di mostrare con tanta forza e verità: forse, per pudore. C’è il segno del dolore, dell’incertezza, del male visto e vissuto in tempi ingarbugliati come questi. Ed a restituirceli con forza sovrumana è uno strumento ipertecnologico addestrato sapientemente dalla sensibilità dell’artista. Folgorante.

Il riferimento letterario dell’opera di Nathan French è Frankenstein di Mary Shelley ed i protagonisti dell’opera sono la sua sposa ed i suoi figli: un mostro (ma chi decide chi lo è? E poi, ci siamo mai chiesti perché lo sarebbe diventato?), la sua compagna di vita – tanto desiderata e, qui, non distrutta dal suo creatore – e la loro progenie. Ciò che io ho letto in questa potente installazione è la voglia di urlare al mondo la propria identità, senza temere giudizi e pregiudizi. E l’urlo, libero e gioioso, è fatto di cristalli coltivati, di pose da riviste patinate e innesti disumani, di piume candide e colori sgargianti. È pop, è glamour, è sfavillante, è tutt’altro che orripilante e mostruoso. Ed è tremendamente autentico.

Altre metamorfosi, altri innesti mostruosi nelle opere di Luigi Citarrella che, ispirandosi a Kafka, restituisce allo spettatore il senso di frustrazione ed alienazione propri della contemporaneità, attraverso un mondo di creature che portano impresse nelle loro fattezze le dissonanze del nostro tempo: come una testa sostituita da ingranaggi, in un’immagine talmente feconda di significati che non può lasciare indifferenti; o parti del corpo umano sostituite da elementi che raccontano una, dieci, cento storie uguali e diverse, di forza e riscatto; o , ancora, ibridi uomo-natura che parlano di un rapporto ormai perduto ma sempre agognato.

Volgendo lo sguardo verso l’altra sala, la prospettiva del sapiente allestimento dona un colpo d’occhio superbo: un Cristo poggiato sul pavimento della Sala delle Croci, l’opera di Emanuele Scuotto. Entrando se ne scopre un altro, e un altro ancora, e poi il nulla, definitivo come la pietra posata lì accanto. La figura sta man mano scomparendo, ridotta a simbolo senza significato, a muto simulacro, a spettatore di un teatro, quello dell’uomo contemporaneo, che lo lascia attonito. In tre atti, per chi scrive, si consuma una resa, inequivocabile. Ma l’opera, che colpisce per la sua grazia formale, ha una lettura immediata ma non certo univoca: lo spettatore non può far altro che interrogarsi, ammaliato, e cercare l’unica risposta possibile, la propria.

Un’altra resa, dolorosissima, stavolta di un uomo tra gli uomini, è quella descritta nelle parole di Primo Levi e tradotta in opera da Terenzio Sonda. Diversi elementi la rendono viva e palpabile: un cuore separato dal corpo ed avvolto nel filo spinato, inutile, inservibile, capace solo di funzioni meccaniche; un involucro vuoto, ciò che resta dell’uomo senza umanità; una testa privata della forza dell’intelletto ma anche delle emozioni, dell’empatia, del senso dell’altro: questo, dunque, può dirsi ancora un uomo?

Nella sala accanto scorre un fiume, specchiato e specchiante: vi si riflette la nostra immagine – ma solo se osiamo sporgerci – e poi il mito di Narciso, l’incomunicabilità, il senso della moltiplicazione della realtà e della frammentazione dell’io. Se le parole, come ammonisce Pirandello in Uno, nessuno e centomila, sono vuote, in quanto colui che le pronuncia e colui che le ascolta le riempiranno di sensi inevitabilmente diversi, l’opera Frammenti arriva là dove esse non riescono: Giuseppe Negro e Lucia Boccalone – due anime, quattro mani, e già l’incomunicabilità appare dissipata – sanno colmare quel vuoto attraverso un’opera che, nella sua raffinata pulizia formale, è chiara, cristallina, rivelatrice. Là dove le parole ingarbugliano, l’arte districa.

La voglia di infinito ci appartiene da sempre, è qualcosa di atavico, di attinente alla nostra natura imperfetta ma assetata di conoscenza, di altrove e di eternità. Eppure l’unica dimensione che ci è data di vivere con certezza è il presente, l’unica possibilità che abbiamo per raggiungere l’altrove che ci è concesso in vita, che ci appaga e ci acquieta, è la fede: in un solo e unico Dio o in un Pantheon affollato poco importa, perché nessuna delle divinità adorate ha mai perdonato all’uomo l’impudenza di volersi avvicinare al loro tempo senza tempo, alla loro perfezione e sapere assoluti. E così, il mito pagano di Icaro è sintetizzato nel bronzo di Antonio Tropiano che, attraverso la sua scultura, restituisce perfettamente la fragilità, il senso della vergogna, il dolore per l’insuccesso dovuto alla rovinosa caduta. E dal libro della Genesi prende vita il Peccato originale originato di Marco Manicardi: un Eden perduto, di terracotta e fil di ferro, a raccontare il primo atto di disobbedienza, foriero di dolore e turbamento.

Ma la conoscenza non è solo disobbedienza e a non perdonarla non è solo la divinità: l’uomo che non si allinea al pensiero unico dominante, oggi come ieri, non ha vita facile. E allora agli eretici, a quelli che non si conformano, a quelli che scelgono la propria verità ponendosi domande e cercando risposte, non resta che chiudersi in se stessi, isolandosi dal mondo. O, almeno, è questo che ci racconta, con grazia ed efficacia, Carmelo Ventura attraverso la sua installazione fatta di macerie del sapere e solitudine.

Linee decise ed armoniose, incontri fecondi, mito e appartenenza: così la materia, la morbida pietra di Noto e la ceramica dai colori del Mediterraneo, crea preziosi pezzi di una immaginaria scacchiera che racconta la Sicilia: simboli e storie che vengono da lontano si trasformano, nelle mani di Gianni Andolina, in chiarissimo linguaggio contemporaneo. Nelle parole di Gesualdo Bufalino la perfetta sintesi del suo lavoro: “La Sicilia è un labirinto di specchi, una scacchiera di enigmi, un arabesco di storie che si rinnovano e si travestono, in un teatro di ombre e di luci dove ogni pietra ha una voce e ogni rovina un racconto”.

Un viaggio intenso ed appagante, quello offerto dalla collettiva appena raccontata: si esce dal Palazzo Ducale ricchi di visioni altre e di feconde intuizioni, ed anche con una gran voglia di riprendere in mano quei capolavori della letteratura appena incontrati.

Sarà possibile visitare la mostra fino all’8 giugno 2025.