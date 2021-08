A Paolo Savona il premio Francesco Cossiga

A undici anni dalla scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, la Società Italiana di Intelligence assegna a Paolo Savona la seconda edizione del premio “Francesco Cossiga per l’intelligence”. Lo ha comunicato la giuria presieduta da Gianni Letta, con vicepresidenti Giuseppe Cossiga e Mario Caligiuri, direttore Master in Intelligence dell’Università della Calabria. Il Premio viene assegnato annualmente a una personalità che si è particolarmente distinta nella diffusione della cultura dell’intelligence in Italia. Nella prima edizione tenutasi l’anno scorso era stato premiato il prefetto Carlo Mosca. Il vincitore di quest’anno, Paolo Savona, è attualmente Presidente della Consob, dopo essere stato, tra l’altro, due volte Ministro della Repubblica, Amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, Presidente della Banca di Roma, Direttore al Servizio Studi della Banca d’Italia e Direttore generale di Confindustria. Vice Presidente Vicario dell’Aspen Institute Italia, è professore emerito di Politica economica, avendo insegnato all’Università di Cagliari e alla Luiss di Roma.

Autore di decine di saggi scientifici pubblicati anche all’estero, ha recentemente mandato alle stampe per i tipi di Rubbettino “Illuminismo economico. Sapere aude: il risveglio della ragione per uscire dalla crisi”. Il presidente della giuria Gianni Letta ha espresso grande considerazione per la figura del premiato e il vicepresidente della giuria Giuseppe Cossiga ha ricordato i legami che univano il premiato con il proprio genitore. Il presidente della Società Italiana di intelligence Mario Caligiuri ha ricordato che promuovere la cultura dell’intelligence allarga gli spazi culturali del nostro Paese. La manifestazione si svolgerà sulla piattaforma zoom all’indirizzo shorturl.at/lsD89 alle ore 18 del 17 agosto 2021, con gli interventi di Gianni Letta, Giuseppe Cossiga, Mario Caligiuri e Paolo Savona.