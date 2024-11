A Pappi Corsicato il Premio Galà Cinema Fiction. Cerimonia al Suor Orsola Benincasa

Pappi Corsicato protagonista all’Università Suor Orsola Benincasa, alla 16 ma edizione del “Galà Cinema Fiction – Italian Identity”, manifestazione ideata e prodotta da Valeria Della Rocca per la direzione artistica di Marco Spagnoli. Nella Sala degli Angeli, oggi, lunedì 25 novembre, il regista napoletano, accolto da Rettore Lucio D’Alessandro e Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche culturali e per il turismo della Regione Campania, si è confrontato con gli studenti del Master in Cinema e Televisione e del Master in Management del Turismo culturale e Cineturismo dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Corsicato, tra i fondatori alla fine degli anni’80 di quel dirompente fenomeno culturale che fu sinteticamente definito “Nuovo Cinema Napoletano”, ha ricevuto il premio “Galà Cinema Fiction” per “Vivi e lascia vivere” a lui conferito per la categoria “miglior fiction” nell’edizione realizzata in streaming a causa dell’emergenza pandemica. “Nel corso della sua lunga carriera – sottolinea Valeria Della Rocca – Corsicato ha saputo spaziare dal grande al piccolo schermo riuscendo a raccontare, con eleganza e grande conoscenza delle dinamiche umane, storie appassionanti”.

Dopo il fenomeno televisivo di “Vivi e lascia vivere” (del 2020), la sua ultima opera, “Inganno”, sei puntate su Netflix, ha spopolato in Italia e all’estero, entrando nelle top 10 di 87 paesi, e raggiungendo la prima posizione in 28 di questi, Italia inclusa.

L’incontro – moderato da Valeria della Rocca e da Massimo Cinque –“ha esplorato l’esplosione di Napoli sugli schermi – concludono gli organizzatori – e, nello stesso tempo, le modalità con cui l’audiovisivo è diventato uno strumento di promozione culturale e turistica per un territorio”. Il ciclo continuerà, mercoledì 27 novembre (ore 11) all’Accademia di Belle Arti, con un nuovo incontro che accoglie Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione TV Rai di Napoli. La manifestazione, organizzata dalla Solaria Service con il contributo della Film Commission Regione Campania ed i patrocini della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Agis, si conclude con la sceneggiatrice Sara Rescigno protagonista dell’ultimo appuntamento in programma, l’11 dicembre (ore 11), con gli studenti dell’Istituto Bernini-De Sanctis di Napoli.