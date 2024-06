A Parigi migliaia in piazza: “Insieme contro l’estrema destra”

Decine di manifestazioni in tutta la Francia

Roma, 15 giu. (askanews) – Migliaia di persone in piazza a Parigi per la manifestazione contro l’estrema destra indetta da cinque sindacati, associazioni e partiti di sinistra dopo il voto alle Europee che ha visto l’ascesa di Marine Le Pen.Il corteo contro l’avanzata dell’estrema destra nazionalista del Rassemblement National, è partito da Place de la République verso Place de la Nation, dietro allo striscione con scritto: “Insieme contro l’estrema destra”.Nel fine settimana sono previsti 200 raduni e manifestazioni in tutta la Francia.