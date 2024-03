A Parigi Stella McCartney presenta la sua collezione ecosostenibile

Un invito a tornare ad amare la natura

Roma, 4 mar. (askanews) – Alla Settimana della moda di Parigi, la stilista britannica Stella McCartney ha presentato la sua collezione Autunno-Inverno 2024-2025, un invito, ha detto, a tornare ad amare e a rispettare la natura.Una sfilata ecologica come la pelle vegana che già viene utilizzata per le sue borse. La collezione è stata presentata sotto il tetto di vetro del Parc André Citroen, nel centro di Parigi, alla presenza del padre, l’ex Beatle Paul McCartney.In passerella per lo più abiti monocolore, dal rosa al marrone, con tessuti innovativi ed ecosostenibili, cappotti in lana lavorata a pelliccia, giacche oversize e con le spalle larghe e abiti leggeri stampati con il disegno delle labbra. Per una moda comoda e facilmente “indossabile” ma allo stesso tempo che salvaguardi il Pianeta.