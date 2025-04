A Pasqua i viaggiatori europei scelgono Roma e Napoli

La città favorita per trascorrere le vacanze di Pasqua è Roma, prenotata da francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi che l’hanno scelta come prima destinazione, seguita da Napoli, Milano e Bologna. Gli italiani preferiscono Parigi e Barcellona ma nella classifica delle mete più amate ci sono anche Napoli e Roma; rispetto all’anno scorso le ricerche di voli e hotel sono aumentate del 5% e del 8%. I dati sono stati analizzati dal motore di ricerca Jetcost, che illustra un quadro molto positivo per l’Italia, il secondo Paese più ricercato per trascorrere le vacanze primaverili, dietro alla Spagna e prima del Portogallo. Molti europei hanno scelto l’Italia per le sue proposte culturali, per i paesaggi e le tradizioni ma, soprattutto, per la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità. I dati indicano che una grande maggioranza ha optato per Roma, la città più richiesta dai viaggiatori francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda dai tedeschi e britannici che, rispettivamente, hanno preferito prenotare a Napoli e a Milano. Nella classifica delle città dove i viaggiatori trascorreranno le vacanze di Pasqua ci sono anche Venezia, Bologna, Bari, Firenze, Palermo, Pisa, Verona, Torino e Cagliari. Gli italiani preferiscono andare all’estero – Parigi e Barcellona sono le scelte più ambite – ma molti hanno optato per l’Italia: al terzo posto c’è Napoli, seguita al quinto da Milano, all’ottavo da Roma e al nono posto da Palermo. Tra le altre destinazioni dei viaggiatori italiani, Londra, Madrid, Valencia, Praga, Lisbona, Siviglia, Budapest, Vienna, Tenerife, Malaga e Bucarest. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per Istanbul.