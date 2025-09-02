“A piedi nudi”, il poliziesco rosa del napoletano Angelo Mosca

Un romanzo giallo a sfondo rosa. “A piedi nudi” è la prima opera letteraria del napoletano Angelo Mosca ufficiale dell’Aeronautica Militare che ha la passione della scrittura e della Sicilia e che quando non vola non abbandona mai il suo taccuino su cui annota le sue riflessioni.

“Una storia originale, ben strutturata, accattivante…una bella trama per un film, direi un poliziesco rosa. I personaggi descritti in maniera così realistica che in punta di piedi, piano piano, entrano nel tuo quotidiano…sembra di sentire gli odori della bella Sicilia, di respirare l’aria di quella terra fatta di contrasti e baciata dal sole e dal mare, dal giallo e dall’azzurro. L’autore con le sue descrizioni dettagliate ti porta quasi ad assaporare e a percepire il gusto delle pietanze amorevolmente preparate da Mariella. È un romanzo che ti cattura, tanto che le ultime pagine le scorri lentamente quasi a voler rimandare la fine. Assomiglia ad un viaggio nel tuo io più profondo che ti induce a riflettere su quanto l’animo umano sia fragile ed esposto ai sentimenti, alle altalene della vita, dove gioie, dolori, amori, sconfitte, rivalse, nostalgia si susseguono senza sosta. È un inno alla tormentata bellezza dell’esistenza umana”.