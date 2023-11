A Pietrarsa l’Expo dei consumatori. Economia circolare, 12 associazioni in campo: via al tour Ricomincio da tRe

Si svolge nel Museo nazionale delle Ferrovie a Pietrarsa, dal 12 al 15 dicembre il più importante evento nazionale del consumerismo italiano e della sostenibilità made in Italy. Obiettivo: il lancio del progetto “Ricomincio da tRe” dedicato ai consumatori per la diffusione di modelli di economia circolare promosso da 12 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In occasione dell’evento, Expo Consumatori e il Villaggio della Sostenibilità organizzano insieme percorsi espositivi, ognuno dei quali tratterà, con un approccio ludico ed esperienziale, un aspetto specifico del tema “sostenibilità”, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico partecipante e ribaltare alcuni pregiudizi che da tempo riguardano il consumo sostenibile, ostacolandone lo sviluppo soprattutto tra le fasce di popolazione meno informate. Saranno presenti le seguenti aree tematiche:

12 DICEMBRE ore 10: Inaugurazione e presentazione dell’Eco Tour “Ricomincio da tRe”, un tour ecosostenibile con 50 tappe che utilizzerà un Bus della flotta Busitalia alimentato a carburante HVO di Eni e che in ogni tappa scambierà alberi con la plastica recuperata dalle scuole e promuoverà i principi dell’economia circolare alla presenza del Presidente della Regione Campania, del Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e degli amministratori delegati di Eni, Enel, Ferrovie dello Stato Italiano, Trenitalia e Autostrade per l’Italia.

13 DICEMBRE ore 10: Convegno “Innovare e digitalizzare la produzione per un’economia capace di riciclare, ridurre lo spreco e indurre al riuso“ con l‘intervento di Vannia Gava, Vice Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica e Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo della Camera.

14 DICEMBRE ore 10: Convegno sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle strategie dell’industria alimentare e nelle scelte di acquisto dei consumatori con gli interventi di Mirco Carloni Presidente della XIII Commissione (Agricoltura) e Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Durante i 3 giorni si svolgeranno, organizzati da Expo Consumatori e il Villaggio della Sostenibilità, laboratori e percorsi espositivi sul tema della sostenibilità.

(L’antro della pirateria e contraffazione, Il Salone della Sostenibilità, Il Salvadenaro, Il Circolo dell’Energia, La sfilata del Riuso e della Moda Sostenibile, Il Digital Corner, spettacoli ed esibizioni).