A Pisa il Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali

Insieme pazienti, famiglie, medici e ricercatori

Pisa, 24 gen. (askanews) – Pisa ospita la 15esima edizione della Conferenza nazionale sulle malattie mitocondriali. L’evento, organizzato da Mitocon, riunisce pazienti, famiglie, clinici e ricercatori da tutta Italia e dal mondo per condividere gli sviluppi più recenti nella medicina mitocondriale.”E’ un po’ il nostro fiore all’occhiello -spiega Marco Marmotta, presidente di Mitocon- è la quindicesima edizione. E’ nato con poche persone, ormai è diventato un convegno internazionale. Il fatto stesso che vi siano partecipanti da Paesi diversi è significativo perché si confrontano, hanno uno scambio di opinioni, informazioni. E oltre a essere un convegno scientifico è anche un convegno di famiglie. Dal sabato pomeriggio c’è la parte con le consulenze, il confronto tra gli associati e appunto le famiglie”.Negli ultimi anni, la ricerca ha compiuto passi straordinari. Oltre alla diagnosi, si stanno aprendo nuove strade verso lo sviluppo di trattamenti sempre più efficaci.Come osserva Michelangelo Mancuso, U.O. di Neurofisiopatologia, Dipartimento di Neuroscienze, AOU Pisana – Università di Pisa, “è un momento particolarmente positivo per tutti, per la comunità scientifica che per anni ha lavorato su queste patologie senza avere armi terapeutiche, e soprattutto per i nostri pazienti che per la prima volta cominciano ad avere le prime medicine e molte molecole prossime, speriamo, alla commercializzazione”.