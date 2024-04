A Pompei l’apertura del prossimo G7 sulla cultura, un successo per l’Italia: l’annuncio del ministro Sangiuliano

“Il ministro Sangiuliano ha annunciato che Pompei a settembre ospiterà l’evento di apertura del G7 della cultura. È l’ennesimo successo per il patrimonio culturale e monumentale italiano, che grazie al governo Meloni sta conoscendo una stagione di ricchezza e protagonismo. Dopo decenni di parole e promesse, di una gestione della cultura declinata secondo un odioso amichettismo, con il ministro Sangiuliano l’Italia ha ritrovato il posto che le compete e che tutto ci invidiano sul palcoscenico culturale internazionale. Ma Pompei ospite dell’evento di apertura del G7 della cultura è anche un indisicutibile riconoscimento per la nostra Regione, che finalmente guardare oltre gli stereotipi macchiettistici a cui purtroppo i campani sono condannati da un presidente regionale sempre più inadeguato. Senza dubbio di buon auspicio per le prossime elezioni regionali dove finalmente gli elettori della Campania potranno liberarsi di De Luca e della sua stagione di governo fallimentare e imbarazzante”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giulia Cosenza, vicepresidente della Commissione Cultura.