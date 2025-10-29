A Pompei tornano gli Incontri di Valore: prima ospite l’opinionista televisiva Sonia Bruganelli

Dopo una edizione ricca di ospiti di eccezione torna la kermesse “Gli Incontri di Valore”, giunta nella sua nona edizione in appena quattro anni dalla nascita. Fondata e curata a Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitata nei saloni di Habita79, da sabato 25 ottobre, e fino al mese di febbraio 2026, la rassegna accoglierà ospiti di spessore del mondo della cultura, della saggistica, del giornalismo, della tv, del cinema, e delle Istituzioni..

“Gli Incontri di Valore – spiega Nicola Ruocco che ne è anche il conduttore – sono ormai una autentica eccellenza nazionale; una rassegna che ha accolto nelle precedenti 8 edizioni oltre 120 diversi ospiti quali il ministro alla Giustizia Nordio, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Matteo Renzi, Francesco Sole, Paolo Borzacchiello, Federico Rampini, Teo Teocoli, Stefania Craxi, Federico Marchetti, Paolo Stella, Enrico Vanzina, Matteo Bassetti, Giusy Versace e tantissimi altri ancora, facendo registrare una importante partecipazione di pubblico (3000 presenze soltanto nella ultima edizione)”. “Un concetto di salotto molto esclusivo”, che nasce dall’intuizione e passione del fondatore Ruocco, il cui scopo, afferma ancora, “è creare una positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il suggestivo accrescimento valoriale rappresentato dai libri. Ogni Incontro è totalmente aperto al pubblico e raccoglie una folta partecipazione tra appassionati di lettura, famiglie, professionisti, associazioni ed Istituzioni del territorio. Il tutto proprio in Pompei, patrimonio Unesco, e patria indiscussa di Storia e Cultura”.

“Raccogliere oltre 120 ospiti in meno di quattro anni, in un salotto di riconosciuto spessore e convivialità – continua Ruocco – è qualcosa di decisamente importante, ma ancora più importante è l’atmosfera stessa che si respira agli Incontri di Valore: un grande spirito di amicizia, di confronto, di volontà nell’approfondire i temi oggi più ricorrenti, condividendo riflessioni ed esperienze”. “Sono felice di coinvolgere nell’iniziativa diversi istituti scolastici, affinché momenti di riflessione e condivisione culturale coinvolgano quanto più possibile anche i giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità – afferma tra l’altro Ruocco -: il segreto del successo della rassegna è anche il fattore “cuore”. Il cuore che metto nell’organizzare e condurre una rassegna splendida, ma certamente non facile. E forse è proprio questo il segreto che sta dietro ai sogni di ognuno di noi: porre il cuore davanti ad ogni cosa! E questa edizione sarà ancora più speciale, perché il tema primario è il tempo ed il valore che gli riserviamo per custodirlo al meglio, perché è il nostro bene più prezioso”.

Sonia Bruganelli, volto noto della tv, produttrice e opinionista, è la prima importante ospite col suo nuovissimo libro “Solo quello che rimane”, edito Sperling & Kupfer. “Una splendida donna – dice Ruocco – che dietro la sua corazza nasconde fragilità ma soprattutto tanti valori, racchiusi in un libro suggestivo, ed emozionante”. Tra gli altri ospiti in programma, Ruocco segnala i best seller Catena Fiorello, Chiara Franchi, Francesco Sole ed Elena Tarantola, ancora, il celebre regista Pupi Avati, i giornalisti di inchiesta Nello Trocchia, Giovanni Fasanella e Giovanni Taranto, la nota pianista Giuseppina Torre, gli attori Nicoletta Romanoff e Giampaolo Morelli, Marco Morricone figlio del grandissimo Ennio, a seguire Maurizio de Giovanni, Pietro Grasso, ed altri ospiti ancora, per quella che oggi si può ritenere una grandissima programmazione, per una grande rassegna letteraria. La più importante in Italia”.

“Gli Incontri di Valore sono un incontro tra voci e idee capaci di emozionare – commenta il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio -. Ringrazio sentitamente l’organizzatore, gli autori, i relatori e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Pompei è onorata di ospitare un evento che celebra i libri come ponti tra le persone, come semi di bellezza e consapevolezza”. “Ciò che era nato come un’intuizione condivisa – afferma Riccardo Mantilacci, Hotel Manager Habita79 – è oggi un appuntamento atteso, un punto d’incontro tra pensiero, arte e ispirazione. Habita79 è orgogliosa di aver creato, insieme a Nicola Ruocco, un progetto che unisce eleganza, cultura e visione, arricchendo ulteriormente il brand Pompei e valorizzando la sua dimensione più autentica e contemporanea”.

La rassegna, nella sua nuova nona edizione, è sostenuta da tanti partner sempre più vicini all’iniziativa culturale. Sul tema, Giovanni Acanfora, presidente Givova: “Siamo profondamente orgogliosi e onorati di continuare a supportare, anche per la prossima edizione, l’esclusivo salotto letterario degli Incontri di Valore, importante e irrinunciabile appuntamento nella nostra Pompei, da sempre luogo di incontro di persone, storie e culture. Desideriamo ringraziare il fondatore e direttore Nicola Ruocco, di cui apprezziamo la professionalità, l’impegno e la dedizione ad un progetto di così elevata caratura letteraria e sociale. Siamo sempre entusiasti di supportare eventi che abbracciano la cultura, l’impegno e la condivisione, elementi unici e imprescindibili che arricchiscono e riempiono di significato tutti gli incontri, trasformandoli in incontri di Valore”. Tra i main partner anche Movilift, il Gruppo Marican e LolloCaffè, altre brillanti realtà imprenditoriali, che commentano in modo univoco: “Siamo vicini alla rassegna perché oggi investire in cultura, significa investire sul futuro della nostra società”. Sentimenti ai quali si uniscono naturalmente anche tutti gli altri partner che sostengono la rassegna, oltre agli istituti scolastici, ed associazioni che hanno concesso la loro vicinanza e patrocinio.