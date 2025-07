A Portici nel bene confiscato alla camorra festa-incontro con i familiari delle vittime dei clan

“Radici, Rinnovare, Realizzare”, tre parole chiave per festeggiare i 20 anni della Comunità del Collegamento, oggi, martedì 15 luglio, alle ore 17, nella Dèpendance di Villa Fernandes di Portici, bene confiscato alla camorra.

Sarà una festa-incontro con i familiari delle vittime innocenti della camorra, ex magistrati, sacerdoti anticamorra, rappresentanti istituzionali, sindacali e di associazioni e volontari che coinvolge anche i cittadini di Portici per ricordare le attività di Collegamento contro le camorre e la non violenza per mantenere alta la soglia di attenzione sui fenomeni di criminalità diffusa. Molti i partecipanti. Tra gli altri: Giovanni Impastato, Don Tonino Palmese, Stefania Di Leo, Sergio Costa, Gigi Cuomo, Gianfranco Nappi, Nicola Ricci, Franco Roberti, Omar Suleiman, Federico Cafiero de Raho, Enza Rando, Augusto Di Meo, Giulia Russo (direttrice del carcere di Secondigliano). In tanti arriveranno da Catania, Palermo, Cinisi, Brindisi, Foggia, Cerignola, Casal di Principe, Caserta, Recale, Arpaise, Benevento, Roma, Lucca, Napoli, Casagiove, San Giovanni a Piro, Ischia…“Sono stati anni intensi, di passione e di grande impegno – racconta Leandro Limoccia, fondatore e presidente del Collegamento contro le camorre, cofondatore di Libera e docente universitario della Federico II – accompagnando i tanti volti colpiti dalla violenza criminale, i familiari delle vittime innocenti delle mafie, delle vecchie e nuove povertà, dei minori dell’area del disagio; dei migranti. Un impegno sociale che ha intrecciato la dimensione del sapere e del metodo interdisciplinare e transdisciplinare. Radici, rinnovare, realizzare sono le parole che ci hanno accompagnato in questi venti anni. E per essere ancora più chiari – prosegue – Radici vuol dire impegno con continuità e con la promozione di reti lunghe e corte. Rinnovare perché abbiamo cercato di innovare nelle pratiche, nei contenuti. Realizzare: siamo il silenzio di chi fa molte cose, insomma siamo una realtà sganciata e libera dalle dinamiche di potere”. La storia Collegamento ha radici lontane: dalle marce e alla stagione del frame movimento di massa contro le camorre e le mafie negli anni Ottanta e Novanta; dall’Osservatorio Pugliese contro la criminalità, per la legalità e la nonviolenza (fondato da Limoccia), alle tante altre iniziative, solo per ricordarne alcune, come i Campi di accoglienza per i migranti di Stornara (Foggia) nel 1989 a Cerignola nel 1990 al Centro profughi albanesi a Brindisi, dai Campi di formazione nonviolenta antimafia a Manduria, a San Marco in Lamis ( Foggia), a Villa di Briano ( Caserta) ,a Castellammare di Stabia, ma anche le iniziative per la Pace e per l’ambiente. L’obiettivo è quello di far nascere una Fondazione per la lotta alle povertà e all’innovazione sociale (Lapis).

“Abbiamo sentito il dovere di fare da apripista, siamo una sorta di pionieri del futuro – conclude Limoccia – che guardano al cambiamento per offrire un contributo all’antimafia sociale e istituzionale ma che si possa aprire alla convivialità delle differenze e favorisca l’inclusione sociale. Di fronte al crollo delle relazioni, alla disumanizzazione di ampi settori della società, la scelta è stata quella di motivare l’umanità delle relazioni, la fraternità la grande assente della nostra società”. L’autore della locandina è l’artista Mattia Fiore, uno dei volontari, la serata si concluderà con la Musica di Canti Popolari con il gruppo Sfessania.