A Positano tassa di 5 euro per trasporto privato ma il portale non va, polemiche e turisti a piedi sulla Statale

Per accedere alla statale 163 nel tratto che insiste nel territorio del Comune di Positano, si deve versare una tassa di 5 euro tramite un portale on line almeno 45 minuti prima del transito se si è professionisti del trasporto privato. Un obbligo che però è poco conosciuto anche in Campania e difficile da ottemperare perché il portale di frequente è off line o ha problemi.

Accade così che il weekend di Pasqua sia stato amaro per due gruppi di turisti, costretti a scendere da taxi e pulmini noleggiati e a raggiungere a piedi con le loro valigie il proprio hotel per le stradine di Positano proprio per il mancato pagamento della tassa. Prima un taxi proveniente da Roma, poi un mezzo di noleggio con conducente sono stati fermati dalla polizia municipale di Positano, sbarrando loro l’accesso. Gennaro Lametta, coordinatore regionale della Campania e del Molise della Federnoleggio e Confcommercio ha chiesto un incontro con il sindaco della cittadina, Giuseppe Guida, in attesa di vedere domani l’assessore regionale al turismo Felice Casucci. “Una cittadina turistica come Positano, non può far lasciare a piedi i visitatori lungo la statale 163 – dice – la tassa poi viene applicata solo ai professionisti del trasporto, mentre le auto a noleggio senza autista no. Si vuole colpire una categoria di lavoratori, dunque?”.