A Pozzuoli arriva la Primavera del Key Village: mare, musica e cultura

Da sabato 22 marzo 2025 il Key Village di Pozzuoli riapre i battenti per la nuova stagione primaverile e si presenta al pubblico come una nuova proposta di intrattenimento per Napoli, un luogo inedito dove lo spettacolo, il divertimento e l’eccellenza gastronomica trovano casa. In una città che spesso fatica a offrire opportunità di svago di qualità, soprattutto in riva al mare, il Key Village si propone come un punto di riferimento per vivere esperienze uniche e coinvolgenti.

Nonostante le sfide poste dal bradisismo, una cordata di giovani imprenditori continua a credere nel potenziale di Pozzuoli, investendo in una nuova proposta di intrattenimento per Napoli. Questo spazio nasce dalla passione e dalla visione di chi non si arrende alle difficoltà, diventa un luogo inedito dove l’arte dello spettacolo, il divertimento e l’eccellenza gastronomica sono il fulcro delle iniziative.

Da marzo a inizio maggio, ogni weekend e giorno festivi, il villaggio diventerà un palcoscenico a cielo aperto, unendo musica, tradizione e innovazione in un’atmosfera dove il mare fa da sfondo.

“Incontriamoci al mare” è il concept che unisce arte e convivialità, con un’offerta che spazia dalla musica alla gastronomia, passando per momenti di relax e intrattenimento per tutte le età.

Musica e cultura in primo piano:

Sabato 22 marzo: El Sondido Partenopeo, progetto a cura di Fabrizio Sorrentino, porta in scena i Cumbieri, un viaggio sonoro tra ritmi latini e melodie napoletane.

Domenica 23 marzo: Ciccio Sciò (nella foto) presenta “Fino all’ultimo vinile”, un omaggio al Funky & Soul. In collaborazione con l’evento “SpiaggiaLibera.it” un aperitivo sul mare e vinyl e dj set curati da Alex Colle, Mario Caiano, Vibes & Sarra, tra note musicali e tramonti indimenticabili, vintage market per gli appassionati di stile retrò e area food.

Per entrambi i giorni ci saranno momenti di animazione, show e laboratori per i più piccoli con un’area interamente dedicata a loro.

Gastronomia d’eccellenza:

Il Food Village, con protagonisti come PUOK, D’è Figliole, Casa Reale e altri, propone un viaggio tra sapori autentici e innovativi, mentre il ristorante Key eleva l’esperienza culinaria.

Un’esperienza per tutti:

“Vogliamo creare uno spazio dove arte, cultura e divertimento si fondono con il mare, rendendolo accessibile a famiglie, giovani e meno giovani”, afferma Antonio Di Fusco, coordinatore delle iniziative. “Il Key Village è una risposta concreta alla mancanza di opportunità di svago di qualità a Napoli, soprattutto in un contesto così suggestivo come quello marino.”

Il Key Village si trova in Viale Sibilla 16, POZZUOLI (Na)