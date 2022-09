A Pozzuoli chef stellati per il Monteruscello Fest. Il 12 settembre la kermesse a sostegno di un progetto Telethon

E’ in programma lunedi’ 12 settembre, a partire dalle ore 19, in piazza Agro city a Pozzuoli, il Monteruscello Fest. Oltre 100 tra chef stellati, ristoratori, pizzaioli, artigiani del gusto, maestri pasticcieri e artisti insieme per una causa benefica comune: sostenere il programma “Malattie senza diagnosi” della Fondazione Telethon coordinato dal Tigem, l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli. L’obiettivo e’ quello di garantire al territorio una svolta green, con una maggiore connessione tra aree rurali e zone piu’ centrali attraverso il progetto Mac, Monterusciello Agro-City del Comune di Pozzuoli. Promosso dai fratelli Daniele e Simone Testa, titolari di “Punto Nave” insieme con Giovanni Tammaro, responsabile azienda vivaistica Tammaro, capofila della Rete di Imprese progetto MAC e il Comune di Pozzuoli, l’evento vedra’, tra gli chef presenti, anche il bistellato Gennaro Esposito e gli stellati Angelo Carannante, Peppe Aversa, Domenico Iavarone, Luigi Salomone, Francesco Sodano. Tra le guest star attese, Fatima Trotta, Sal Da Vinci, Enzo Fischetti e i comici di Colorado. “Siamo orgogliosi – sottolineano gli organizzatori Daniele e Simone Testa – di poter fare qualcosa per il territorio che da anni ospita la nostra attivita’, il ristorante Punto Nave. Riteniamo che le imprese abbiano il dovere di valorizzare le citta’ in cui si trovano e anche di agire al livello sociale. Con il Monteruscello Fest puntiamo a cogliere tre obiettivi: aiutare la ricerca del Tigem sulle Malattie senza diagnosi, promuovere le valenze agroalimentari locali, a cominciare dal pomodorino cannellino e rendere Monteruscello parte integrante del comune di Pozzuoli e non piu’ periferia o quartiere dormitorio anche grazie al progetto Monterusciello Agro-City (Mac) del Comune di Pozzuoli”. “Ringraziamo – aggiungono Daniele e Simone Testa – tutti gli chef, i pizzaioli, i ristoratori, gli operatori del food, gli sponsor e le istituzioni che hanno voluto sostenere questo evento. Siamo certi che tutti insieme possiamo far emergere le tantissime realta’ positive del comprensorio flegreo, dai prodotti della terra, alle realta’ produttive e, soprattutto, della ricerca e del mondo scientifico che, con il Tigem, rappresentano un fiore all’occhiello di Pozzuoli e della Campania”. La conferenza di presentazione dell’evento, che e’ organizzato dall’Associazione Monteruscello Fest e patrocinato dal Comune di Pozzuoli, si svolgera’ venerdi’ 9 settembre alle ore 11,30 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli.