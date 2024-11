A Pozzuoli nuovo centro sanità per adulti in doppia diagnosi

Una nuova struttura residenziale e semi-residenziale per adulti in doppia diagnosi, capace di ospitare 60 pazienti. E’ la nuova struttura Centro Iside che si inaugura domani mattina alle 12 a Licola Mare, località dì Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo la definizione dell’Oms, la doppia diagnosi è «la coesistenza in un medesimo individuo di un disturbo dovuto al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico» e verrà assistita nella comunità che sarà tra le più grandi dell’Italia del Sud . L’inaugurazione avverrà alla presenza di don Luigi Merola, fondatore della fondazione «A voce d’e Creature», del capogruppo del Pd della Regione Campania Mario Casillo, del direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Mario Iervolino, del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e del sindaco di Quarto Antonio Sabino. La struttura che è gestita dal Centro Serapide punta a essere un’eccellenza nella doppia diagnosi per la Campania . «Abbiamo creato – dice l’amministratore unico del Centro Serapide, Angelo Lubrano – un modello di intervento integrato, ponendo una nuova attenzione a un approccio globale alla persona, vista nell’assoluta singolarità ed unicità della sua identità e della sua storia». Il direttore sanitario è Giuseppe Tortorelli nella struttura Iside, che sorge in un fabbricato di quasi mille metri quadrati e ospita laboratori di cucina, di computer, musica-terapia, palestre, un orto e una biblioteca. Una struttura che è destinata a diventare una sorta di modello di vita che poi i pazienti potranno ritrovare all’esterno, scandito da impegni, lavoro, orari e regole, fino alla fase finale del reinserimento nella società. È un progetto innovativo per la Campania per numero di pazienti che possono essere accolti e che propone un programma terapeutico residenziale capace di integrare interventi educativi, psicoterapeutici e psichiatrici, con l’obiettivo di accompagnare la persona verso la riabilitazione, la cura e il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.