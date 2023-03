A Procida aumenta a 3,50 euro la tassa di sbarco per i non residenti

Aumenta la tassa per sbarcare a Procida: dal primo maggio infatti il contributo di sbarco per i non residenti sull’isola passerà a 3,50 euro per persona. Il provvedimento di aumento è stato assunto con una delibera di giunta comunale in cui si è stabilito che, sino al 31 ottobre, i turisti che sbarcheranno sull’isola verseranno il contributo (alle biglietterie delle compagnie di navigazione che effettuano collegamenti di linea) aumentato di 50 centesimi rispetto a quello in vigore attualmente. Nei sei mesi invernali la tassa di sbarco sarà di 2,50 euro per persona, inferiore invece di 50 centesimi a quella applicata oggi. Nel 2022, l’anno in cui Procida è stata capitale italiana della Cultura, sono sbarcati complessivamente sull’isola oltre 600.000 passeggeri.