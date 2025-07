A Procida torna la Sagra del Mare con l’elezione della Graziella e i concerti di The Kolors e Joe Barbieri

Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare totalmente gratuiti, e l’immancabile elezione di Graziella: torna la Sagra del Mare di Procida, per la sua 75esima edizione, dal 22 al 30 luglio 2025 coinvolgendo l’intera isola, che si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Un festival che racconta non soltanto la cultura e la tradizione dell’isola, ma anche il suo rapporto viscerale con il mare, infinito e vivo come i suoi isolani, che nasce dalla volontà dei procidani di valorizzare le tradizioni marinaresche, le storie dei pescatori, la cultura del lavoro e della navigazione e i rituali della vita insulare, e che culmina nell’elezione di Graziella, simbolo dell’identità, della femminilità e della cultura procidane.

“La Sagra del Mare e l’elezione della Graziella, per la loro indiscutibile unicità, contribuiscono da sempre a rafforzare l’appeal di Procida e dell’intera Campania nel suo complesso nel mercato turistico”, spiega Leonardo Costagliola, assessore al Turismo del Comune di Procida. Sarà, dunque, una vera e propria Festa del mare, a cui tutti sono invitati a prendere parte in ogni momento: il più toccante, la Santa Messa in memoria dei caduti, suggellata dal rito del lancio in mare della corona floreale, la presentazione delle candidate a Graziella, il Procida Blues Festival, i live a Marina Grande di Le One (28 luglio), The Kolors (29 luglio) e Joe Barbieri (30 luglio), i “Giochi a mare” (la gara in kayak, la corsa delle tinozze, il tiro alla fune) attraverso cui le forme ludiche antiche rivivono tra i procidani.

C’è poi il cuore della festa, domenica 27 luglio, con l’elezione di Graziella, la giovane procidana che più ricorderà, secondo la giuria, la figura ispirata al celebre romanzo di Alphonse de Lamartine, una ragazza nata e cresciuta a Procida in un’umile casa di pescatori, incarnata da giovani dell’isola, tra i 15 e i 25 anni, con il tradizionale costume procidano realizzato con tessuti pregiati e ricami in oro realizzati a mano (una veste ed un cappottino dal taglio orientale, con intagli e ricami in seta e fili d’oro, un fazzoletto per i capelli e delle scarpette coordinate), a testimonianza delle contaminazioni culturali e degli scambi commerciali nei secoli dell’isola con il Mediterraneo e l’Oriente.

Per agevolare la partecipazione agli eventi anche durante le ore serali, durante i giorni della Sagra saranno attivate corse straordinarie notturne da e per Procida, operate dalla compagnia Ippocampo. I collegamenti partiranno da Marina Grande e raggiungeranno il porto di Monte di Procida (Acquamorta), offrendo un servizio comodo e sicuro per i visitatori provenienti dalla terraferma. Previsti anche dei collegamenti con vettori privati anche da e per Ischia.

IL PROGRAMMA



Martedì 22 luglio

Giochi a mare, porto Chiaiolella, h. 18:00

Palo a sapone e tinozze, premiazione delle gare

Mercoledì 23 luglio,

Giochi a Mare, Marina Grande, Grotte, h. 10:00

Gara dei gozzi, kayak e vela

Procida Blues Festival, piazza Marina Grande, h. 21:00

ound con Officine Percussive

Giovedì 24 luglio

Giochi a mare, spiaggia Chiaiolella, h. 14:00

Tiro alla fune, tinozze, gioco della “bagnarola”

Giochi a mare, lungomare Chiaiolella, h. 20:00

Gara di pesca, surfcasting da spiaggia

Procida Blues Festival, piazza Marina Grande, h. 21:00

Carditology Jazz Trio con George Garzone

Venerdì 25 luglio

Santa Messa in suffragio dei caduti in mare e lancio della corona, piazza Marina Grande, 19:30

Sabato 26 luglio

Inaugurazione della mostra “Racines, Procida e il viaggio nel Mediterraneo”, Palazzo D’Avalos, h. 11:00

Domenica 27 luglio

Giochi a mare, Marina di Chiaiolella, h. 9:30

Gara di nuoto (Miglio Marino)

Elezione della Graziella, piazza Marina Grande, h. 21:00

Condotta da Roberta Capua

Lunedì 28 luglio

Concerto di Le One, piazza Marina Grande, h. 21:30

Martedì 29 luglio

Concerto dei The Kolors, piazza Marina Grande, h. 21:30

Mercoledì 30 luglio

Concerto di Joe Barbieri, 20th Marina di Procida, piazza Marina Grande, h. 21:30