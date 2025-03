A proposito di tassi e tasse

I cittadini dei Paesi che compongono la Ue avranno tirato un sospiro di sollievo nell’apprendere, ieri, che Madame la Banquière Christine Lagarde, Presidente della Bce, ha dato un’altra spinta al ribasso del tasso dell’euro pari allo 0,25% (o 1/4 di punto se lo si vuole esprimere in valore assoluto). La stessa ha seguito a ruota la discesa precedente identica e messa in atto da pochi. La meraviglia e lo stupore hanno colpito e affondato il senso di sfiducia che aveva assillato gli europei in generale, almeno per quanto era riconducibile al senso di smarrimento che derivava dalle anticipazioni dello stesso Trump.

I paesi che compongono la UE, per essi i loro abitanti, ieri avrànno tirato un sospiro di sollievo quando hanno che Madame la Banquiere Chrstine Lagarde, Presidente della BCE, ieri ha dato un’ altra spinta al ribasso del tasso dell’euro pari allo 0,25 % o 1/4 di punto volendolo esprimere in valore assoluto. Segue a ruota la discesa identica messa in atto da pochi giorni. La meraviglia e lo stupore hanno colpito e affondato il senso di fiducia che aveva gli Europei, almeno per quanto era riconducibile al senso di smarrimento derivante dalle anticipazioni provenienti dalla FED per bocca del suo numero uno, Jerome Powell. Questi giá da tempo ha messo le mani avanti, preannunciando che, nella migliore delle ipotesi che vanno concretandosi in seguito al comportamento umorale- non si può riferirsi arbitrariamente e indebitamente al fare attività politica del personaggio che è meglio definire despota o addirittura ras. In sintesi, così come è stato accennato sopra, sembra che la stabilità e l’equilibrio mondiale in senso lato siano minacciati da uno spirito del tempo tutt’altro che lineare. Esso sta mettendo a dura prova le varie attivitá delle istituzioni civili e militari. Le conseguenze, certamente sgradevoli, procurate dalla combinazione dei vari elementi negativi scatenati ora come non mai negli ultimi tempi, appaiono più che tetragone ai tentativi di ridimensionare le stesse nei loro effetti nefasti. Si è costretti cosi a navigare a vista, con l’augurio di non incappare in secche o in scogli affioranti.