A Rai radio Live Napoli il premio “Eccellenze del Sud”

Domani, venerdì’ 4 ottobre alle 16, il Cortile monumentale del Palazzo Reale di Napoli farà da sfondo alla consegna di un premio speciale per celebrare i primi 100 anni della radio italiana: la X edizione del Premio Eccellenze del Sud renderà, infatti, omaggio all’invenzione di Guglielmo Marconi e al suo straordinario compleanno.

Un Premio Speciale per la Radiofonia sarà consegnato a RAI Radio e, in particolare, all’emittente radiofonica RAI Radio Live Napoli, che recentemente ha festeggiato il suo primo anno di attività, proprio in questo 2024 in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita della radio italiana e i 70 anni dall’avvio della programmazione della televisione tricolore.

A consegnare il premio speciale sarà la presidentessa dell’Associazione Terronian – che da 10 anni è promotrice del premio: Shara, nome d’arte di Sarah Ancarola, premierà Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Radiotelevisiva RAI di Napoli.

Insieme a lui, per celebrare il momento e il compleanno della radio italiana, sarà presente la redazione di RAI Radio Live Napoli.