A Ramallah manifestazione contro l’attacco a Rafah: “Un massacro”

Palestinesi in piazza: inaudito bombardare un luogo sicuro

Ramallah (Cisgiordania), 27 mag. (askanews) – A Ramallah palestinesi in piazza per protestare contro l’attacco israeliano che ha incendiato le tende degli sfollati a Rafah provocando decine di morti e feriti. Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, governata da Hamas, ha dichiarato che il bilancio dei morti è salito a 45 e quello dei feriti ha superato i 240, compresi bambini.”Un massacro orribile – hanno detto alcuni dei manifestanti sventolando bandiere palestinesi – è inaudito bombardare un luogo sicuro”. La strage è stata condannata dalla comunità internazionale. “Inorridito” dall’attacco si è detto anche il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Il governo israeliano ha annunciato che esaminerà i fatti riguardanti il raid che, secondo Tel Aviv, ha preso di mira due membri di Hamas. Dal canto suo Hamas ha comunicato ai paesi mediatori che non parteciperà ai negoziati per un accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani dopo l’attacco lanciato da Israele.