Musica: a Ravello “Napoli e Jazz” con Peppe Servillo e Danilo Rea

Due grandi artisti come il cantante e attore Peppe Servillo e il pianista e compositore jazz Danilo Rea sono i protagonisti sabato 28 dicembre (Auditorium Oscar Niemeyer, alle 19) di ” Napolie Jazz” primo appuntamento di “Ravello concerti d’inverno”, rassegna con quattro concerti nel periodo delle festività di fine anno, organizzata dalla Fondazione Ravello guidata dal nuovo presidente Alessio Vlad, con il sostegno della Regione Campania. Un omaggio alla tradizione canora napoletana in cui i due noti artisti faranno rivivere melodie di celebri compositori partenopei, interpretate dal pianoforte jazz di Danilo Rea e dal pathos vocale di Peppe Servilo, che si confrontano con brani immortali di Roberto Murolo, Libero Bovio e Renato Carosone, o ancora quelli evocativi di I’ te vurria vasà, Reginella, Era de maggio, senza tralasciare alcune citazioni di altri nomi storici della canzone italiana, a cominciare da Domenico Modugno Danilo Rea è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo , protagonista di progetti e performance con storici solisti come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer e Peppe Servillo è cantante e autore (le sue canzoni sono interpretate anche da Fiorella Mannoia e Patty Pravo), nonché attore cinematografico e teatrale. Dopo il debutto nel 1980 con gli Avion Travel, gruppo con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2000, dal 2005 è il frontman del progetto speciale ‘Uomini in Frac’, omaggio a Domenico Modugno. “La programmazione invernale della Fondazione Ravello – dichiara Alessio Vlad – coinvolge alcune delle migliori risorse musicali del territorio, con la volontà di potenziarne lo sviluppo, promuovendo collaborazioni con musicisti di fama. Si rinnova così il desiderio di portare anche in inverno una proposta di qualità nel prezioso Auditorium Niemeyer che possa essere luogo di incontro tra la comunità locale e tanti turisti che da tutto il mondo trascorreranno qua le festività di fine anno”. Da non perdere mercoledì 1° gennaio a mezzogiorno il Concerto di Capodanno, in occasione del quale per la prima volta canteranno insieme due tra le più acclamate e seguite interpreti della scena lirica odierna, capaci in ogni occasione di destare l’attenzione del pubblico e della critica: il soprano Anastasia Bartoli e il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya che, insieme all’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Leonardo Sini, proporranno una selezione di celebrità arie operistiche e brani tradizionalmente associati alle festività. Anastasia Bartoli, reduce dal trionfo ha avuto la scorsa estate al Rossini Opera Festival di Pesaro e Vasilisa Berzhanskya, mai dimenticata interprete principale del film-opera Il barbiere di Siviglia di Mario Martone e impegnata nella produzione inaugurale 2024 del Teatro alla Scala, si avvicenderanno in arie tratte da opere di Puccini, Bellini, Rossini, Verdi, Offenbach, Lehár.