A Ravenna arriva l’ambasciatore di Malta

Il 30 Gennaio 2023, S.E. Carmel Vassallo, Ambasciatore di Malta in Italia, ha fatto visita alla città di Ravenna; dopo un incontro presso il Palazzo del Governo, l’ambasciatore si è recato alla sede della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna dove erano presenti anche l’Assessore al Porto Annagiulia RANDI e il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema portuale, nonché i rappresentanti del cluster marittimo. Qui si è svolta una presentazione del porto di Ravenna con un focus sulle attività riguardanti la sicurezza della navigazione, dei traffici marittimi, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino. A seguire, l’Ambasciatore ha firmato il libro d’onore della Direzione Marittima, esprimendo al Direttore Marittimo, C.V.(CP) Francesco CIMMINO, la propria stima e il proprio apprezzamento per l’attività svolta dagli uomini e dalle donne del Corpo in favore della collettività. Infine una visita del porto Canale a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera CP 274. L’Ambasciatore Vassallo ha manifestato grande interesse per la città di Ravenna e per il suo porto, che è destinato ad offrire nuove opportunità in grado di rafforzare anche le relazioni economiche e commerciali, già storicamente consolidate, con la Repubblica di Malta.