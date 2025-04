A Rocca Cilento torna Olivitalymed con 70 aziende: dal 26 al 28 aprile incontri b2b, convegni e degustazioni

Oltre 70 aziende italiane e internazionali produttrici di olio evo incontreranno buyers selezionati da tutti il mondo: l’appuntamento è con OlivitalyMed, dal 26 al 28 aprile, al Castello di Rocca Cilento, a Lustra (Salerno). Il fitto programma prevede – accanto al momento fieristico – convegni, seminari, masterclass e degustazioni, cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali, esperti del settore, associazioni di categoria e media. “Valorizzare e comunicare l’extravergine di oliva, esaltando le produzioni e i territori, è l’obiettivo di Olivitaly Med – afferma la famiglia Sgueglia, organizzatrice dell’iniziativa e proprietaria del Castello. Siamo impegnati a far crescere la manifestazione, affinchè possa diventare nel tempo punto di riferimento per il comparto e momento di incontro per gli appassionati e il grande pubblico. Una vetrina di eccellenza nella suggestiva location del Castello di Rocca Cilento, nel cuore del Parco nazionale del Cilento e patria della Dieta Mediterranea”. La Regione Campania, attraverso l’assessorato all’Agricoltura, conferma per il secondo anno il sostegno ad OlivitalyMed – sottolinea Nicola Caputo, assessore campano all’Agricoltura – Continua l’impegno nel percorso di valorizzazione delle eccellenze campane: in tal senso l’extravergine rappresenta un prodotto di riferimento che merita una sempre maggiore attenzione e un approfondimento che consenta alle aziende di proporre il frutto del proprio lavoro e ai consumatori di comprendere il valore di questo straordinario prodotto”. Oltre alla nutrita selezione di aziende campane ‘OlivitalyMed’ prevede anche una interessante vetrina di etichette espressione delle cultivar e dei territori olivicoli più vocati dello Stivale, dalla Liguria alla Sicilia; nonché la presenza istituzionale di Regione Basilicata e Regione Calabria. A completare il parterre di espositori, le comunità emblematiche della Dieta Mediterranea di Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo e Marocco, a conferma del respiro internazionale riconosciuto alla manifestazione.