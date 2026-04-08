A Roma i funerali di Roberto Arditti, le immagini dell’uscita del feretro





ROMA (ITALPRESS) – Celebrati nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, a Roma, i funerali del giornalista Roberto Arditti, scomparso lo scorso 2 aprile. Oltre un centinaio i presenti all’omelia, tra colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni, riuniti per l’ultimo saluto. Tra le tante personalità presenti anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il conduttore Rai Bruno Vespa, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la vicesegretaria di Azione Mariastella Gelmini, Maurizio Lupi leader di Noi Moderati, i direttori di Open e Il Tempo, rispettivamente Franco Bechis e Daniele Capezzone, Guido Meda e Tiberio Timperi. xc7/vbo/mca3